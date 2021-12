Braunschweig bereitet 2G-Bändchen für Einzelhandel vor

Braunschweig. Bund und Länder haben die neue Corona-Regel beschlossen, in der Löwenstadt will man vorbereitet sein. Der AAI kontaktiert bereits seine Mitglieder.

“G im Einzelhandel ist da – in Braunschweig wird es für Kunden wohl bald Nachweis-Bändchen geben. (Symbolbild)

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben Bund und Länder nun auch auch die Einführung der 2G-Regel im Einzelhandel beschlossen. Das Braunschweiger Stadtmarketing, die Braunschweig Zukunft GmbH und der Arbeitsausschuss Innenstadt (AAI) arbeiten daher an einer gemeinsamen Lösung, damit Kunden in der Löwenstadt weiterhin ohne größere Komplikationen einkaufen gehen können.

Die Idee dahinter: Wer einmal seinen 2G-Nachweis (vollständige Corona-Impfung oder Genesung) erbringt, erhält ein entsprechendes Bändchen – und kann so in jedem teilnehmenden Braunschweiger Geschäft seinen Status nachweisen. Die Bänder sollen dann, so die Mitteilung, kostenlos bei allen Einzelhändlern erhältlich sein, die die Aktion unterstützen.

Einzelhandel: 2G-Bändchen in Braunschweig kostenlos in Geschäften

„Damit die Kunden trotz der neuen Regelung möglichst unkompliziert in Braunschweig einkaufen können, möchten wir mit dem Bändchen eine Alternative dazu bieten, in jedem Geschäft erneut einen 2G-Nachweis erbringen zu müssen“, erklärt Gerold Leppa, Geschäftsführer von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. Man sei bereits mitten in der Vorbereitung.

Um eine Weitergabe zu verhindern, sollen die Bändchen direkt ums Handgelenk gelegt werden, nachdem der Nachweis erbracht wurde. „Es ist wichtig, dass wir – ebenso schnell, wie neue Beschränkungen greifen – einfache Lösungen bieten“, sagt Mirko Rüsing, stellvertretender AAI-Vorstandsvorsitzender. „Wir informieren jetzt alle unsere Mitglieder und rufen dazu auf, sich zu beteiligen.“

