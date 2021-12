Drei Braunschweiger Start-ups wollen durchstarten

Christian Klein Torres und Henry Schindel visualisieren mit ihrer InfinityGate UG Häuser mit Virtual Reality, so dass Bauherren oder Kaufinteressenten diese virtuell begehen können (links). Mirco Jahn und Henning Schiel bieten mit Patero Sicherheitstechnologie (rechts). Stephan Bansmer, David Burzynski und Juan Velandia haben Coldsense Technologies gegründet. Das Unternehmen verhindert mit seiner Technologie unter anderem Vereisungen in Kühlräumen.

Mit der Coldsense Technologies GmbH, der InfinityGate UG und der Patero GmbH haben drei weitere Braunschweiger Start-ups das einjährige Accelerator-Programm für Wachstum und Innovation (W.IN) der Braunschweig Zukunft GmbH abgeschlossen. Alle drei Start-ups haben laut einer Mitteilung ihr Geschäftsmodell während des zwölfmonatigen Betreuungszeitraums angepasst und weiterentwickelt. Nun wollen sie ihren Kundenstamm ausbauen und sich dauerhaft am Markt durchsetzen.

Das Einzigartige am W.IN sei das Mentorennetzwerk, in dem sich aktuell 14 Unternehmen aus Braunschweig und der Region engagieren. „Alle unsere Mentoren konnten etwas zu unserer Entwicklung beitragen“, so Stephan Bansmer, der Coldsense Technologies gemeinsam mit David Burzynski und Juan Velandia führt.

Erst Flugzeuge, jetzt Lebensmittelindustrie

Die Ausgründung aus dem Niedersächsischen Zentrum für Luft- und Raumfahrt der TU Braunschweig war ursprünglich auf die Früherkennung und Vermeidung von Vereisungen an Flugzeugen spezialisiert. Jetzt hat das Start-up sein Geschäftsmodell auf die Lebensmittelindustrie ausgerichtet: Coldsense statte beispielsweise Kühlräume mit seiner Technologie aus, verhindere Vereisungen und steigere so deren Energieeffizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Dennoch sei man nach wie vor am Forschungsflughafen ansässig, so Bansmer, und profitiere von den engen Netzwerken in diesem internationalen High-Tech-Cluster.

Henning Schiel und Mirco Jahn, die Gründer der Patero GmbH waren mit dem Ziel gestartet, Mobiltelefone so zuverlässig abhörsicher zu machen, dass Behörden, Journalisten und andere Geheimnisträger effektiv geschützt werden können. „Wir haben festgestellt, dass unsere Basis-Technologie schneller und einfacher auch für die Absicherung von IoT-Geräten (Internet of things) und Industrie-Netzwerken eingesetzt werden kann”, so Henning Schiel bei der Abschlussveranstaltung zum Accelerator-Programm.

Standort in den USA im Aufbau

Somit konzentriere sich Patero mit seiner quantencomputerresistenten Kryptographie nun vorrangig auf die Sicherheit vernetzter Maschinen und Geräte in kritischen Infrastrukturen wie zum Beispiel Krankenhäusern und auf Smart City. „Als Gründer muss man sein Geschäftsmodell flexibel den Bedürfnissen des Marktes anpassen, um auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein“, so Schiel.

Patero sei es mit dieser Anpassung gelungen, auch Kunden im Ausland zu erreichen. Das Unternehmen baut derzeit einen Standort in den USA auf. „Risikobewusstsein und Investitionsbereitschaft in neue Technologien sind in den USA deutlich größer als in Deutschland und hier in der Region“, so Schiel.

Visualisierung ganzer Häuser

Das dritte Start-up, die InfinityGate UG, hat in der abgelaufenen Betreuungsrunde sein Geschäftsmodell vom Software-Produkt hin zur Software-Dienstleistung umgestellt. Bot das Unternehmen anfangs noch seine Virtual-Reality-Software vor allem Produktherstellern an, die damit Prototypen fotorealistisch darstellen und eine neue Art der Produktgestaltung nutzen konnten, liegt der Schwerpunkt heute auf der Visualisierung ganzer Häuser.

Für Bauherren oder Kaufinteressenten erstellen Christian Klein Torres und Henry Schindel mit ihrem Team ein 3D-Abbild des Gebäudes, so dass diese es im virtuellen Raum begehen und die Einrichtung planen können. „Der W.IN hat uns bei der Schärfung unseres Geschäftsmodells echt nach vorn gebracht“, so das Fazit von Christian Klein Torres bei der Abschlussrunde.

