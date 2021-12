500 Impfgegner bei „Montagsspaziergang“ in Braunschweig

Etwa 500 Personen haben sich laut Polizei am Montag gegen 18.30 Uhr auf dem Domplatz getroffen, um durch die Innenstadt zu gehen. Der sogenannte Montagsspaziergang habe auf dem Schlossplatz geendet. Zu den Teilnehmern, so die Polizei, gehörten auch acht Sympathisanten der rechtsextremen Partei Die Rechte aus Braunschweig. „Diese wurden eng begleitet.“

Die Anhänger der „Montagsspaziergänge“ richten sich gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und gegen das Impfen.

Versammlung gab es auch auf dem Schlossplatz

Am Schlossplatz gab es laut Polizei eine weitere Versammlung von neun Personen, die sich kritisch gegen den „Montagsspaziergang“ gerichtet habe. „Die Versammlungen verliefen friedlich. Es kam lediglich zu kleinen verbalen Provokationen gegenüber Pressevertretern durch die Versammlungsteilnehmenden des rechten Spektrums, welche durch die Polizei schnell unterbunden wurden“, heißt es weiter.

Durch den Aufzug habe es kurzfristige Verkehrseinschränkungen gegeben. Die Schutzmaßnahmen der Niedersächsischen Corona-Verordnung, insbesondere den Mindestabstand, hätten die Versammlungsteilnehmer mehrheitlich eingehalten.

PKW brennt vollständig aus

Auf einem Wendehammer an der Lahnstraße ist am Dienstag gegen 2 Uhr ein PKW ausgebrannt. Anwohner hatten den Brand aufgrund von Knallgeräuschen bemerkt und die Einsatzkräfte über den Notruf informiert, so die Polizei. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Der Kriminaldauerdienst der Polizei habe Spuren gesichert. Aufgrund dessen geht die Polizei nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus. Es laufe ein Ermittlungsverfahren. Hinweise an den Kriminaldauerdienst: (0531) 4762516.

red

