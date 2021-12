Braunschweig. Der Weihnachtsmarkt in Braunschweig wird sechs Tage eher als geplant schließen. Grund ist die vom Land angekündigte Weihnachtsruhe.

Foto: Bernward Comes

Weihnachtsmarkt schließt eher Braunschweiger Weihnachtsmarkt schließt schon am 23. Dezember

Mit der von der Landesregierung angekündigten Weihnachtsruhe vom 24. Dezember bis 2. Januar wird der Braunschweiger Weihnachtsmarkt am 23. Dezember, 20 Uhr, geschlossen. Das teilt die Braunschweig Stadtmarketing GmbH mit. Ein festlicher Abschluss finde ab 17 Uhr mit einer Andacht im Dom statt. Ursprünglich sollte der Markt bis 29. Dezember geöffnet sein.

Schaustellerverband: Keine gute Nachricht

„Weihnachtsmärkte sind wichtige Veranstaltungen für uns. Wir konnten während der Pandemie lange Zeit nicht arbeiten, haben nach wie vor mit abgesagten Veranstaltungen, massiv verringerten Kapazitäten und hohen Auflagen zu kämpfen. Die wirtschaftliche Situation ist wie für viele andere Branchen auch bedrohlich für Schaustellerinnen und Schausteller. Dass der Braunschweiger Weihnachtsmarkt früher als geplant schließen muss, ist daher keine gute Nachricht“, wird Stefan Franz, Vorsitzender des Schaustellerverbands Braunschweig, zitiert.

Weihnachts-Boxen noch bis 24. Dezember erhältlich

Wer nicht ganz auf den Weihnachtsmarkt verzichten wolle, so heißt es, könne ein Stück des Marktes mit der Weihnachtsmarkt-Box ins heimische Wohnzimmer holen oder direkt verschicken lassen. Für 29,90 Euro ist die Box noch bis 24. Dezember, 13 Uhr, in der Touristinfo, Kleine Burg 14, oder bis 17. Dezember online zuzüglich 6,95 Euro Versand unter www.braunschweig.de/wm-box erhältlich. Jede Box enthalte mindestens sechs Produkte, die je nach Zusammenstellung der Box variierten. Eine alkoholfreie und vegetarische Variante sei außerdem ausschließlich in der Touristinfo zu bekommen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de