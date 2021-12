Taschendieb stiehlt in Braunschweig Mobiltelefone

Braunschweig. Einen mutmaßlichen Taschendieb hat die Polizei am Mittwochnachmittag in einem Krankenhaus gestellt. Zuvor hatte eine Zeugin ihn beschrieben.

Einen Taschendieb hat die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch gegen 17.20 Uhr gestellt und ihm gestohlene Mobiltelefone abgenommen. Eine 44-Jährige habe zuvor gerade ihr Fahrrad auf dem Schlossplatz anschließen wollen, als sie ihren Rucksack kurz abgestellt habe.

Wenige Minuten später habe sie beim Einkaufen festgestellt, dass ihr Handy weg war. Die Frau reagierte schnell und erstattete umgehend Anzeige in der Polizeidienststelle an der Münzstraße.

Frau beschreibt mutmaßlichen Dieb

Sie habe sich an einen Mann erinnert, der sich auffällig und in ihrer unmittelbaren Nähe aufgehalten habe, als sie das Rad angeschlossen habe. Aufgrund der Beschreibung gelang es innerhalb kurzer Zeit zu ermitteln, wo sich die beschriebene Person aufhielt, so die Polizei: in einem Krankenhaus.

In einer Tasche des Mannes hätten die Beamten schließlich zwei Mobiltelefone gefunden und sichergestellt. Eins davon habe der 44-Jährigen zugeordnet werden können. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren wegen Taschendiebstahls.

Keine Maske getragen: Polizei leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein

Weil weder Mitarbeiter noch Kunden in einem Friseursalon in der Innenstadt die vorgeschriebene FFP2-Maske getragen haben, hat die Polizei nach eigenen Angaben Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Braunschweiger Polizeibeamte der Verfügungseinheit hatten den Salon demnach am Dienstag gegen 18.45 Uhr kontrolliert.

Die Beamten stellten die Personalien der beiden Kunden sowie der beiden Mitarbeiter fest und forderten sie zum Tragen eines entsprechenden Mund-Nasen-Schutzes auf, heißt es.

