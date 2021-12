Kripo Braunschweig spürt international gesuchten Einbrecher auf

Braunschweig. Der Braunschweiger Kriminalpolizei ist die Festnahme eines im Ausland gesuchten Einbrechers gelungen. Der Mann wurde von der Polizei in Polen gesucht.

Der gesuchte Mann hielt sich in Braunschweig auf (Symbolbild).

Fahnder der Kriminalpolizei Braunschweig konnten am Mittwoch einen europäischen Haftbefehl vollstrecken. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 30-jähriger polnischer Staatsangehöriger von der polnischen Polizei mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Der Mann hatte dort mehre Einbruchdiebstähle begangen.

Im November wurde festgestellt, dass sich der 30-Jährige vermutlich in Braunschweig aufhält, heißt es. Die Personenfahndung der Polizei Braunschweig hat sich auf die Suche nach dem Mann gemacht und konnte ihn in einer Wohnung in Braunschweig ausfindig machen.

Am Mittwoch wurde er festgenommen und in die JVA Braunschweig gebracht. Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann auch für Taten in Deutschland verantwortlich sein könnte.

