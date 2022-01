Ein Mädchen bekommt nach der Impfung ein Pflaster auf den Arm geklebt. Die Impfquote bei den 5- bis 11-Jährigen liegt in Braunschweig mit 25 Prozent vergleichsweise hoch. Die Zahl bezieht sich allein auf die Impfungen in der Stadthalle Hinzu kommen die Kinder, die in Arztpraxen geimpft wurden.