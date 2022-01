Braunschweiger Polizei stellt Reifenstecher am Inselwall

Die Braunschweiger Polizei hat bereits am vergangenen Donnerstag einen Reifenstecher gestellt. Auf dem Inselwall und in den umliegenden Straßen seien in den Tagen zuvor wiederholt Reifen an abgestellten Fahrzeugen zerstochen worden, teilt die Polizei mit.

Zeugen machten die Polizei am Donnerstagnachmittag auf einen 55-jährigen Mann aufmerksam, der sich zuvor in auffälliger Weise an mehreren Autos zu schaffen machte. Die Beamten konnten den Mann in der Nähe ausfindig machen. Bei der Kontrolle fanden sie das vermeintliche Tatwerkzeug.

Polizei sucht Zeugen mit weiteren Hinweisen zu zerstochenen Reifen

Die Polizei ermittelt nun, ob der Braunschweiger auch für weitere Taten verantwortlich sein könnte. Mögliche Zeugen, die Verdächtiges im Bereich Inselwall beobachtet haben, sollen sich beim Polizeikommissariat Mitte unter (0531) 4763115 melden.

red

