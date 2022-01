Braunschweigs neuer Bezirk Südwest will zusammenwachsen

Aus drei mach eins: Im Südwesten der Stadt ist aus drei vergleichsweise kleinen Stadtbezirken ein großer geworden. Entsprechend heißt der neue Stadtbezirk auch tatsächlich „Südwest“ und besteht aus den fünf Stadtteilen Broitzem, Geitelde, Rüningen, Stiddien und Timmerlah.

Ehrenamtliche Bezirksbürgermeisterin in dem neuen Bezirk ist mit Meike Rupp-Naujok von der SPD eine altbekannte Lokalpolitikerin. Sie war bereits zehn Jahre Bezirksbürgermeisterin in Broitzem. Bei der Kommunalwahl im September erhielt sie mit 1547 Stimmen die meisten aller Kandidaten für den neuen Bezirksrat im Stadtbezirk 222 Südwest. Allerdings werden die Bezirksbürgermeister in allen Stadtbezirken bekanntlich nicht direkt gewählt, sondern in der auf die Wahl folgenden konstituierenden Bezirksratssitzung durch die 15 Bezirksratsmitglieder.

Alle 15 Stimmen

Doch auch in diesem Gremium war die Entscheidung eindeutig – und einstimmig: Die 57-jährige Verwaltungsangestellte Meike Rupp-Naujok erhielt bei ihrer Wahl alle 15 Stimmen. Im Stadtbezirk sind von der SPD sechs Mitglieder vertreten, von der CDU fünf, von den Grünen zwei und von den BIBS und der FDP jeweils ein Vertreter.

Ebenfalls klare Ergebnisse brachten die Wahlen der beiden stellvertretenden Bezirksbürgermeister, wobei während der Sitzung in der Aula der Grund- und Hauptschule Rüningen jeweils offen und nicht geheim abgestimmt wurde. Stellvertreter wurden Julia Kark (CDU) und Frank Richter-Trautmann (Grüne).

Vorher schon Amtsträgerin

Kark hatte mit 1336 Stimmen bei der Kommunalwahl auch sehr viel Zuspruch erhalten, sie war zuletzt fünf Jahre Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk Timmerlah-Geitelde-Stiddien gewesen und somit in der zurückliegenden Wahlperiode eine von nur zwei CDU-Bürgermeistern in Braunschweig. Jetzt während der Bezirksratssitzung erhielt die 36-jährige Lehrerin aus Geitelde bei ihrer Wahl zur Stellvertreterin ebenfalls alle 15 Stimmen.

Fast genauso deutlich lautete das Ergebnis für den anderen Kandidaten: Richter-Trautmann erhielt 14 Stimmen bei einer Enthaltung, was offiziell ebenso als einstimmig gewertet wird. Der 50-jährige Diplom-Ingenieur im Fachbereich Elektrotechnik war bereits in Broitzem Stellvertreter von Rupp-Naujok.

Rüningen ging leer aus

Während Timmerlah-Geitelde- Stiddien mit Julia Kark und Broitzem mit Meike Rupp-Naujok und Frank Richter-Trautmann an der Spitze des neuen Stadtbezirks vertreten sind, ging Rüningen diesbezüglich leer aus – auch weil Oliver Schatta als bisheriger Rüninger Bezirksbürgermeister wegen seiner Mandate im Landtag und im Rat der Stadt schon im Vorfeld verkündet hatte, auf einen erneuten Posten im Stadtbezirk zu verzichten. Es ist aber weiterhin Mitglied im Stadtbezirksrat Südwest.

Bezirksbürgermeisterin Rupp Naujok freute sich über eine „stimmigen und guten Auftakt“ bei der ersten Sitzung. Sie sei zuversichtlich, dass die Vertreter aus den einzelnen Stadtteilen in dem „aus alten und neuen Mitgliedern durchmischten“ Bezirksrat in wesentlichen Fragen an einem Strang ziehen werden. Mit Oliver Schatta (CDU, Rüningen) und Burim Mehmeti (SPD, Timmerlah) ist der Stadtbezirk doppelt im Rat vertreten.