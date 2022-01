Braunschweig: Täter treiben in Schulen und Kita ihr Unwesen

Braunschweig. Die Polizei verzeichnet am Wochenende gleich zwei Einbruchsversuche. In Wenden beschädigten Unbekannte Lampen und Lautsprecher.

Die Braunschweiger Polizei berichtet am Dienstag von drei Einsätzen bei Schulen und Kitas im Stadtgebiet. Am Wochenende haben Unbekannte in Wenden, der Weststadt und im Siegfriedviertel ihr Unwesen getrieben.

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei im Zeitraum von Freitag bis Sonntag diverse Gegenstände auf dem Gelände der Grundschule Wenden beschädigt. Am Montag informierte die Schulleiterin die Beamten. Die Täter hatten demnach Lampen, Lautsprecher, einen Feuermelder und die Tür zu einem Geräteraum beschädigt. Aufgrund der fehlenden Beleuchtung sind nun einige Bereiche des Schulhofes in den frühen Morgenstunden nicht mehr nutzbar. Die Polizei sucht nach Zeugen: (0531) 476-2516.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einbruch in Schulcontainer in der Weststadt gelingt

An diesem Wochenende brachen bislang unbekannte Täter außerdem in einen Schulcontainer in der Weststadt ein. Der Hausmeister der Schule bemerkte am Montagmorgen, dass eine Notausgangstür an einem Containerkomplex offenstand – und informierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Tür mit massiver Gewalt aufgehebelt wurde. Im Inneren hatten die Einbrecher mehrere Schränke durchwühlt und diverse Gegenstände mitgenommen. Die Polizei hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Kindergarten im Siegfriedviertel misslingt

Zudem versuchte ein unbekannter Täter ebenfalls am Wochenende in eine Kita im Siegfriedviertel einzudringen. Eine Angestellte bemerkte am Montagmorgen Beschädigungen an Fenstern und Türen des Gebäudes. Der Täter hatte an mehreren Fenstern und Türen gehebelt – diese hielten aber stand.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de