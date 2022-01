Baugebiete in Braunschweig

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

500 Wohnungen werden zurzeit in der neuen Nordstadt gebaut. Weitere 300 Wohnungen sollen am Jütenring hinzu kommen.

Braunschweig. Die Baugebiete in Wenden und in der neuen Nordstadt soll möglichst autoarm geplant werden. Fahrzeuge sollen in Quartiersgaragen parken.