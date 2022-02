Radler kollidieren in Braunschweig mit PKW – Frau leicht verletzt

An der Kreuzung Berliner Straße – Kurzekampstraße sind am Montag gegen 17.45 Uhr zwei Radfahrer mit einem abbiegenden PKW kollidiert. Die Radlerin und ihr Sohn seien entlang der Berliner Straße stadtauswärts gefahren. Vor der Kreuzung Höhe Kurzekampstraße überquerten sie laut Polizei die Berliner Straße und fuhren auf der Radlerfurt in entgegengesetzter Richtung, als der PKW von der Straße Am Soolanger kommend nach links auf die Berliner Straße stadteinwärts abgebogen sei.

Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet

Die 55-jährige Radfahrerin sei leicht verletzt worden. Gegen den 67-jährigen Autofahrer sei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden. Gegen die Radfahrerin sowie ihren Sohn wurden laut Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil sie entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen seien.

Einbrecher werden an der Niddastraße gestört

Zu einem versuchten Einbruch kam es laut Polizei am Montag gegen 12 Uhr im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Niddastraße. Die beiden Männer ergriffen demnach die Flucht, als ein Bewohner die Wohnungstür geöffnet habe. Er habe sie durch seinen Türspion entdeckt, nachdem er auffällige Geräusche gehört habe. Der eine soll etwa 185 Zentimeter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er habe eine dunkle Hose, Jacke und Wollmütze sowie eine schwarze OP-Maske getragen. Der andere soll etwa 175 Zentimeter groß, zirka 30 Jahre alt und etwas korpulent sein. Auch er sei dunkel gekleidet gewesen. Hinweise: (0531) 4762516.

red

