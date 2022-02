Braunschweiger SummerVibes ist Chance für junge Künstler

Der Jugendring sucht junge Bands und Solokünstler aus Braunschweig und Umgebung für einen Auftritt bei SummerVibes 2022. Seit 2009 veranstalten der Jugendring und seine Mitgliedsverbände und Kooperationspartner das Kinder- und Jugendfest, zu dem auch Konzerte am frühen Abend gehören, heißt es in der Mitteilung. In diesem Jahr soll es am 18. Juni auf dem Skaterplatz am Westbahnhof stattfinden. Als Hauptact soll eine überregional schon etwas bekanntere Band auftreten. Für das Vorprogramm werden noch zwei Bands oder Solokünstler aus Braunschweig und Umgebung gesucht, von denen mindestens die Hälfte der Personen, die beim Auftritt auf der Bühne steht, nicht älter als

26 Jahre ist, um jungen Nachwuchskünstlern eine Chance zu geben.

Bewerbungsschluss ist der 21. Februar

Ein Ausschlusskriterium seien Gewalt oder Drogen verherrlichende Texte, aber auch rassistische, sexistische und homophobe Songs. Der Jugendring und seine Mitgliedsverbände nehmen Bewerbungen unter jurb@jurb.de entgegen. Um die Angabe des Alters der Bandmitglieder zum Zeitpunkt des Auftritts sowie zur Höhe der Gage wird gebeten. Bewerbungsschluss ist der 21. Februar.

Stiftung hat Förderung zugesagt

SummerVibes sei immer finanziell gefördert worden. Für 2022 habe man Förderanträge bei der Jugendförderung der Stadt, dem Studentenwerk Ost Niedersachsen, dem Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ des Landes und der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz gestellt, die bereits die Förderung zugesagt habe.

Infos: www.jurb.de/projekte/summervibes

red

