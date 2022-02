Braunschweiger Kirchengemeinden laden zum Weltgebetstag ein

Foto: World Day of Prayer International Committee, Inc.

Das Banner zum Weltgebetstag 2022 mit dem Titel „I Know the Plans I Have for You“ von der Künstlerin Angie Fox.

In mehr als 150 Ländern wird am Freitag, 4. März, der Weltgebetstag gefeiert. Das Motto lautet: „Zukunftsplan: Hoffnung“. Wie die Katholische Kirche in Braunschweig mitteilt, beteiligen sich auch hiesige Gemeinden. „Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können“, sagt Pressesprecherin Sabine Moser.

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christlichen Konfessionen und Kirchen weltweit habe gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. „Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nordirland“, so Moser. „Mit dem ,Zukunftsplan: Hoffnung’ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft.“

Katholiken feiern zusammen mit evangelischen Gemeinden

In der Braunschweiger St. Aegidienkirche (Ägidienmarkt 12a) wird der Weltgebetstag an diesem ersten Freitag im März um 18 Uhr zusammen mit den evangelischen Gemeinden St. Johannis und Martin-Luther in einem ökumenischen Gottesdienst gefeiert. St. Laurentius (Ort der Feier: Hinter der Masch 17a) feiert um 17 Uhr mit den Gemeinden St. Katharinen, St. Andreas und St. Petri ebenfalls einen ökumenischen Gottesdienst. Onlineanmeldung ab 18. Februar unter: www.sanktaegidien.de

Die Dominikanerpfarrei St. Albertus Magnus (Ort der Feier: Brucknerstr. 6) feiert mit ihrer evangelischen Partnergemeinde St.-Pauli-Matthäus um 18 Uhr den Weltgebetstag. Anmeldung montags bis freitags zwischen 9 und 11.30 Uhr unter (0531) 238850 oder Online über dominikaner-braunschweig.secretarius.de

Wer im Livestream mitfeiert, kann sich vorher eine „Weltgebetstagstüte“ abholen

Die Gemeinde St. Marien in Querum feiert um 19 Uhr mit St. Lukas und der Evangelischen Freikirche in Querum (Ort der Feier: Köterei 3) mit Anmeldung über die Homepage marien-bs.secretarius.de (3G-Regel) oder im Livestream. Für alle, die den Gottesdienst von zu Hause aus mitfeiern möchten, stehen ab 27. Februar „Weltgebetstagstüten“ mit der Gebetsordnung und Überraschungen in den Kirchen bereit.

Auswahl ökumenischer Feiern weiterer Gemeinden: St. Bernward mit den evangelischen Gemeinden im Heidberg (Ort der Feier in St. Bernward, Stettinstr. 2A), Beginn 18 Uhr. Anmeldung unter: st-bernward-bs.secretarius.de. Und auch in St. Cyriakus (Donaustr. 12) findet eine Feier zum Weltgebetstag statt, Beginn: 18 Uhr. Weitere Infos unter: www.weltgebetstag.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de