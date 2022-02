Braunschweiger Hochzeitsbranche über die diesjährigen Trends

Model Hjørdis Menzel in einem Hochzeitsoutfit der „Brauterei“ in Braunschweig. Im Trend liegen zweiteilige Brautkleider, da sie am Hochzeitstag mehrfach kombiniert werden können und auch später verwendbar sind.

Den Moment genießen, nicht mehr durch ein Programm hetzen, draußen feiern. Hochzeitspaare nehmen sich heutzutage mehr Zeit für ihre Gäste und für einander. Das sagt Nicole Schwalm, Hochzeitsplanerin und Projektleiterin bei der Braunschweiger „Hochzeitswerkstatt“.

Die 36-Jährige ist schon 10 Jahre in der Branche unterwegs und verrät auf dieser Seite unter anderem, welche Hochzeitstraditionen in unserer Region noch ausgeübt werden, welches Mobiliar am wichtigsten ist und wie die Corona-Pandemie die Hochzeitslandschaft geprägt hat. Inspiration für das richtige Outfit liefern außerdem Kristina Flemming von der „Brauterei“ und Doris Guhlke vom „Gentleman Atelier“. Braucht es noch das pompöse Prinzessinnenkleid? Welche Farben sind momentan beliebt – und trägt man überhaupt noch einen Schleier? Die Modeexpertinnen geben einen kleinen Einblick in die Trends für das Hochzeitsjahr 2022.

Mehr Feiern draußen – Outdoor-Locations sind beliebter geworden

Während der Pandemie finden viel mehr Outdoor-Hochzeiten statt. Foto: Hochzeitswerkstatt / Nils Müller

60 Prozent aller von der Braunschweiger „Hochzeitswerkstatt“ betreuten Hochzeiten in 2020 haben draußen stattgefunden, wie Hochzeitsplanerin Nicole Schwalm sagt. „Das liegt natürlich an der Pandemie“, erklärt sie. „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir haben die letzten zwei Jahre über Abstand gehalten, also tun wir das auch auf Hochzeiten und draußen ist einfach mehr Platz..“ Der Trend ist mittlerweile etwas abgeflaut. Dennoch sind Outdoor-Hochzeiten so beliebt wie nie zuvor. Egal ob in Scheunen, Zelten oder in Gärten. Gerade die Feier im Garten war früher kein Thema. „Nun sind die Menschen aber viel mehr zu Hause und der Gedanke liegt näher“, sagt Schwalm. Besonders bei Hochzeiten im Freien werden gerne Holzmöbel verwendet. Sie würden die natürliche Ästhetik abrunden.

Hochzeitscatering – lieber leicht und vegetarisch bis vegan

Vegane Grillspezialitäten wie diese Spieße liegen im Trend. Denn gegrillt wird coronabedingt viel. Foto: Lunov Mykola / Shutterstock

Das Hochzeitscatering spiegelt laut Hochzeitsplanerin Nicole Schwalm allgemeine Trends wider. „Viele Paare ernähren sich sowieso vegetarisch oder vegan und wollen das dann auch auf ihrer Hochzeit so machen.“ Da coronabedingt viele Hochzeiten draußen stattfinden, liege daher vegetarisches Grillbuffet stark im Trend. „Auch bei Fleischessern wird viel gegrillt, aber nicht nur Bratwurst, sondern auch Scampis oder Steak“, so Schwalm. Ein weiterer Trend sind sogenannte Food-Stationen, an denen Gerichte frisch zubereitet werden. „Da wird Pasta frisch serviert, oder zum Nachtisch werden frische Crêpes gemacht.“ Auch Foodtrucks seien beliebt, da durch sie die Küche auch an ausgefallene Locations transportiert werden kann. Was den Esstisch angeht, sind lange Tafeln beliebt, oft umrahmt von einem „Wedding Frame“, einer Holzkonstruktion mit

Lichterketten.

Brautmode ist flexibler – Bräute wagen sich an den Zweiteiler ran

Viele Frauen hätten große wallende Prinzessinnenkleider mit Reifröcken im Kopf, wenn es um das perfekte Hochzeitskleid geht, erzählt Kristina Flemming von der „Brauterei“. Doch der Trend gehe 2022 in eine ganz andere Richtung: schlichtere Kleider, gerne auch in zarten, cremefarbenen Tönen sind in – weil in ihnen kaum jemand blass aussieht.

Doch nicht immer muss es ein richtiges Kleid sein: Zweiteiler, sogenannte „Mix-and-Match-Teile“, wie Kristina Flemming sie nennt, können freier kombiniert und so besser auf die Bedürfnisse der Bräute angepasst werden.

Oben kann die Braut beispielsweise eine Korsage mit Häkelspitze tragen, untenrum einen Rock oder eine Hose. Dabei darf auch gerne viel Haut gezeigt werden. Das Model Hjørdis Menzel, welches hier auf dem Foto zu sehen ist, trägt genau so einen Zweiteiler, ihr Top ist mit Häkelspitze besetzt.

Dieser Trend macht Brautmode nachhaltiger, denn die einzelnen Teile können auch später noch im Alltag angezogen werden. Auch während der Hochzeit kann die Braut ihr Outfit ändern, die Hose wird zum Beispiel zum Standesamt getragen, der Rock im Anschluss bei der kirchlichen oder freien Trauung.

Dazu ist immer noch ein Schleier im Trend. „Ich bin ein Fan von langen Schleiern“, erzählt Flemming lachend. Auf Glitzer muss auch nicht verzichtet werden, im Gegenteil: Oftmals bringt Glitzer den gewünschten Prinzessinnen-Charakter auch eines schlichten Kleides hervor.

Bräutigam trägt Farbe – Anzüge mit Fliege und zarten Tönen sind im Trend

Nicht nur die Braut sollte sich frühzeitig Gedanken um ihr Hochzeitsoutfit machen, auch der Bräutigam sollte früh anfangen zu planen. Doris Guhlke vom „Gentleman Atelier“ rät, drei Monate vor der geplanten Hochzeit einen Anzug auszuwählen. Dieser Hochzeitsanzug darf dabei gerne in einem zarten Bordeaux, Aubergine oder Grün gehalten sein. Diese Farben passen gut in den Vintage- oder Boho-Stil einer Hochzeit. Der klassische blaue Anzug sei zwar nicht verkehrt, der Bräutigam könne aber auch mehr wagen, erklärt Guhlke.

Das trägt der Bräutigam 2022 – Die Trends Das trägt der Bräutigam 2022 – Die Trends Der Hochzeitsanzug im Spiegel ist in einem zarten Grün gehalten. Laut Doris Guhlke vom „Gentleman Atelier“ trägt der Bräutigam 2022 nicht immer nur das klassische Blau. Foto: Peter Sierigk

Das trägt der Bräutigam 2022 – Die Trends Cognacfarbene Schuhe sind im Trend. Foto: Peter Sierigk

Das trägt der Bräutigam 2022 – Die Trends Diese hölzernen Manschettenknöpfe passen wunderbar zu den cognacfarbenen Schuhen von dem vorherigen Bild. Foto: Peter Sierigk

Das trägt der Bräutigam 2022 – Die Trends Gehören zusammen: eine verspielte Fliege und die passenden Hosenträger. Vor allem die jüngeren Männer greifen eher zu einer Fliege. Foto: Peter Sierigk

Das trägt der Bräutigam 2022 – Die Trends Eine etwas andere Farbe zum Heiraten, die im Trend liegt: beige. Foto: Peter Sierigk



Das trägt der Bräutigam 2022 – Die Trends Hier kommt alles zusammen, was angesagt ist. Ein beiger Anzug, dazu Fliege im Karomuster mit passendem Anstecktuch. Foto: Peter Sierigk

Das trägt der Bräutigam 2022 – Die Trends Dieser Anzug mit Karomuster passt gut in den Vintage- oder Bohostil einer Hochzeit. Foto: Peter Sierigk

Dazu trägt vor allem der jüngere Mann eine Fliege. Gerne darf diese zusammen mit den angesagten Hosenträgern verspielter sein. Ein Karo-Muster, welches sich auch im gesamten Anzug wiederfinden lassen kann, passe dann wieder gut zum Boho-Stil, weiß die Expertin.

Hochzeitstraditionen – weniger ist mehr

Baumstammsägen gehört immer noch dazu – wie bei dieser gleichgeschlechtlichen Hochzeit. Foto: André Walter(Archiv)

Es gibt Hochzeitstraditionen, an denen sind bereits die eigenen Eltern nicht vorbeigekommen. Manche Traditionen halten sich wacker und gehören zu fast jeder Hochzeit, wie Hochzeitsplanerin Nicole Schwalm bestätigt. „Dazu gehören vor allem Traditionen, die zwischen Trauung und Feier gemacht werden, wie Baumstammsägen oder das Bettlakenherz, welches das Brautpaar ausschneidet.“ Seltener sind Spiele während der Feier geworden. „Am Abend wollen viele Brautpaare auch Zeit für sich haben, und sich mit den Gästen unterhalten können.“ Das Brautpaar sollte den Moment genießen können und nicht von Spiel zu Spiel hetzen. „Dann bleibt auch Zeit, einen Aperol zu trinken.“

