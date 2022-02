12 x Braunschweig: Hier entdecken Sie neue Ecken in der Stadt

Braunschweig. Die Stadtteilheimatpfleger führen an überraschende Orte – von der ehemaligen Richtstätte bis zum Ex-Kasernengelände, vorbei an Mühlen und Fachwerk.

Nach der Corona-Pause im letzten Jahr findet die Veranstaltungsreihe „12 x Braunschweig“ jetzt wieder statt. Die Bürgerstiftung Braunschweig organisiert das das Ganze in Kooperation mit den Stadtteilheimatpflegern. Die Entdeckungstouren führen, verteilt über das ganze Jahr, in unterschiedliche Stadtteile.

In Gliesmarode startet am Samstag, 26. Februar, um 13.30 Uhr die erste Führung. Stadtteilheimatpfleger Hans-Jürgen Möhle erzählt Spannendes über das Süd-Nord-Gefälle in Gliesmarode. Wer an der Führung teilnehmen möchte, kann sich direkt bei ihm anmelden: (0531) 23170437 oder gliesmarode@bossmail.de. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Alle weiteren Termine von „12 x Braunschweig“ auf einen Blick

Führung auf dem Magni- und Domfriedhof, Vorstellung von begrabenen Persönlichkeiten

Donnerstag, 21. April, 16 Uhr, Treffpunkt: Eingang Ottmerstraße, Karl-Heinz Löffelsend, max. 30 Personen, Anmeldung nicht erforderlich

Geschichte des Bogenschießens mit Vorführungen

Samstag, 28. Mai, 14 bis 16 Uhr, Treffpunkt: Schützenverein, Feuerbergweg 11, Thorsten Wendt, max. 15 Personen, Anmeldung ab 1. Mai, E-Mail: wendtt@web.de

Führung vom Alsterplatz zum Löwen-Labyrinth

Samstag, 21. Mai, 15 bis 17 Uhr, Treffpunkt: Alsterplatz (Bücherschrank), Edmund Heide, keine Teilnehmerbeschränkung, Anmeldung nicht erforderlich. Bei Fragen: edmund.heide@gmx.de

Rundgang durch Ortskern und Siedlung (Leiferde)

Sonntag, 15. Mai, 15 bis 17 Uhr, Treffpunkt: Christophorus-Kirche, Fischerbrücke 6, Horst Kurzeia, max. 35 Personen, Anmeldung nicht erforderlich

Spaziergang zur ehemaligen Richtstätte im Lechlumer Holz

Mittwoch, 22. Juni, 16 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz gegenüber des Sternhauses an der B4 nach Wolfenbüttel, Rudolf Zehfuß, max. 20 Personen, Anmeldung nicht erforderlich. Feste Schuhe anziehen!

Fahrradtour durch von Industrie veränderte Landschaft

Samstag 25. Juni, 14 bis 16 Uhr, Treffpunkt: Friedhofsparkplatz in Veltenhof, Schwedenkanzel, Bernd Maul, max. 15 Personen, Anmeldung ab 1. Juni, E-Mail: heimatpfleger.veltenhof@web.de, (05303) 5241

Führung durch das ehemalige Kasernengelände

Samstag, 20. August, 14 Uhr, Treffpunkt: Eingang zum „Kulturpunkt West“, Ludwig-Winter-Straße, Dieter Heitefuß, max. 30 Personen, Anmeldung nicht erforderlich.

Dorfrundgang durch Timmerlah

Donnerstag, 1. September, 16 Uhr, Treffpunkt: TSV-Heim, Kirchstr. 1, Bernd Aumann, keine Teilnehmerbeschränkung, Anmeldung nicht erforderlich.

Mühlen-Radtour (ca. 25 km) durch Braunschweigs Nordwesten

Sonntag, 11. September, 10 Uhr, Treffpunkt: Mühle Brüdern, Peiner Str. 171, Carsten Horstmeyer, max. 20 Personen, Anmeldung vom 1. Juli bis 1. September, E-Mail: anbecada@arcor.de, bei Fragen: (0152) 53587800

Stadtrundgang zur Fachwerkarchitektur in der Braunschweiger City

Donnerstag, 6. Oktober, 16 Uhr, Treffpunkt: Burglöwe, Elmar Arnhold, max. 20 Personen, Anmeldung bis 30. September, E-Mail: ElmarArnhold@gmx.de

Rundgang durch Geitelde

Freitag, 2. Dezember, 10 Uhr, Treffpunkt: Heimatstube Geitelde, Geiteldestr. 65, Ingrid & Otto Dierling, maximal 20 Personen, keine Anmeldungsfrist, E-Mail: dierotting@t-online.de, (05300) 288.

