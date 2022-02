Gedenken in Braunschweig zu Hanau: Es darf nie mehr geschehen!

Am 19. Februar 2020 wurden in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund von einem rechtsextremen Täter aus rassistischen Motiven ermordet – zwei Jahre später wurde jetzt auch in Braunschweig mit einer Gedenkveranstaltung, Schweigen, Kerzen und Blumen daran erinnert. Redner des Runden Tisches gegen Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus machten vor rund 300 Teilnehmern auf dem Platz der deutschen Einheit deutlich, dass sich so etwas nie wiederholen dürfe.

Propst Lars Dedekind, Initiator des Runden Tisches gegen Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus, eröffnete die Gedenkstunde. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Propst Lars Dedekind als Initiator des Runden Tisches sagte: „Lasst uns in unserer Stadt, lasst uns in Braunschweig wach sein. Lasst uns solidarisch sein, uns einsetzen gegen Rassismus, Intoleranz und Diskriminierung und gemeinsam einstehen für ein Miteinander der Kulturen, der Weltanschauungen und Religionen, für ein Miteinander der Menschen.“

Sebastian Wertmüller: „Rassisten finden sich in allen Teilen der Gesellschaft“

Dedekind sprach sich dafür aus, den 19. Februar regelmäßig zum Datum des Gedenkens, der interreligiösen Andacht und des Zeichens gegen Hass und Rassismus in Braunschweig zu wählen.

Das unterstrich auch Sebastian Wertmüller (Verdi), der erklärte: „Wir sprechen hier nicht vom Problem des Umgangs mit einigen Gewalttätern. Denn Rassisten finden sich in allen Teilen der Gesellschaft.“ Es sei unfassbar, dass so etwas heute noch passieren, dass es so etwas heute noch geben könne. Und unfassbar sei es auch, dass an einem Tag wie diesem nur wenige hundert Meter entfernt Umzüge von Neonazis stattfinden könnten. Wertmüller: „Heute ist ein schlimmer Tag, ein Tag der Trauer, aber auch ein Tag, der Handeln fordert.“

Im Mittelpunkt des Gedenkens standen am Samstag die Tafeln mit den Porträts der neun Ermordeten von Hanau. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Für Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum sind nicht nur Zeichen der Solidarität mit den Angehörigen der Opfer von Hanau wichtig, die Botschaft: „Sie sind nicht allein.“ Es gehe auch darum, solche Taten als Anschläge auf unsere offene und liberale Gesellschaft zu begreifen. Diese könne es nicht hinnehmen, wenn sich Hass und Gewalt gegen die Menschen richteten, „die unter uns leben und zu uns gehören“. Auch die Antworten, die in Braunschweig gegeben würden – auch der Runde Tisch – seien bereits gute Zeichen.

Saban Yabas: „Es geht um Solidarität und Akzeptanz, weil wir jeden Tag zusammenleben“

Solche Runden Tische wünsche er sich tatsächlich überall, sagte Saban Yabas vom Braunschweiger Rat der Muslime. Es sei im Übrigen unbefriedigend, dass die Hintergründe der Tat von Hanau immer noch nicht restlos aufgeklärt seien, noch nicht alle tröstenden Worte für die Angehörigen der neun Opfer gesprochen wurden: „Es fehlt auch eine Entschuldigung.“ Niemand stehe über seinen Mitmenschen, es gehe um Solidarität und Akzeptanz, „weil wir jeden Tag zusammenleben“.

Pastorin Britta Koß-Misdorf für die Friedenskirche und als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen erinnerte daran, dass zu viele die Tat von Hanau längst vergessen hätten oder gar nicht wüssten, was dort geschehen sei. Deshalb sei das Erinnern so wichtig.

Cengiz Uzlu spielte auf der Saz. Ala Ismail und Furkan Dogan verlasen die Namen der neun in Hanau Getöteten. Dann eine Schweigeminute, viele Menschen legten Kerzen und Blumen auf die Rathaustreppe. Das alles galt, wie Lars Dedekind es formuliert hatte, „Menschen, die wie wir gelacht und geweint haben, die wie wir Freunde und Familie hatten, die wie wir mal mit Sorge und mal voll Zuversicht aufs Leben geschaut haben, die diese Welt mit ihren Gaben, ihrem Sein bereichert haben – und die nun schmerzhaft fehlen“.

