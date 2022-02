Burger gibt’s in unzähligen Varianten – aber wo schmecken sie am besten?

Gastronomie in Braunschweig Leserumfrage: Wo gibt’s in Braunschweig die besten Burger?

Wer in Braunschweig einen Burger essen will, hat die Qual der Wahl. Egal ob als Fastfood oder in Edelausführung – von 1,29 Euro bis 22,90 Euro ist alles drin. Im schicken Restaurant, schnell nebenbei oder frei Haus, die Auswahl ist riesig.

Sauerteigbrötchen oder ganz klassisch Brioche? Black-Angus-Patty oder doch lieber ein Falafel-Erbsen-Bratling? Gegrillt oder gebraten? Cheddar oder gratinierter Ziegenkäse? Hähnchenbrust, Wildschwein oder Fisch? Mit Gewürzgurke oder Spiegelei? Mangochutney oder BBQ-Sauce?

In Hamburg war das „Rundstück warm“ begehrt

Die Vielfalt ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Dabei hatte es irgendwann und irgendwo mal ganz einfach mit den Burgern angefangen. Sucht man nach den Ursprüngen, landet man unter anderem in Hamburg und dem „Rundstück warm“: Dabei handelt es sich um ein Weizenbrötchen mit einer Scheibe Braten oder einer Frikadelle samt Bratensoße. Vielleicht haben’s deutsche Einwanderer mit in die USA gebracht. So genau weiß das keiner.

In den USA jedenfalls soll ein Deutschstämmiger in der Imbissbude „Louis Lunch“ in New Haven den „Hamburger“ erfunden haben: eine Frikadelle zwischen Toastscheiben mit Käse, Tomaten und Zwiebeln. Es gibt aber auch andere Versionen: So heißt es zum Beispiel, der Hamburger sei auf der Weltausstellung 1904 in St. Louis vorgestellt worden – zwei Scheiben Brot mit Hacksteak, Senf, Gurke und Zwiebeln.

Schreiben Sie uns: Wo essen Sie in Braunschweig am liebsten Burger?

Egal, wie es war. Entscheidend ist, wie es heute schmeckt! Schreiben Sie uns: Wo essen Sie in Braunschweig am liebsten Burger? Wer zaubert die besten Burger-Kreationen? Wer hat die besten Brötchen, das leckerste Fleisch, die geschmackvollste Vegan-Variante? Wir suchen die Favoriten unserer Leserinnen und Leser. Welche Burger-Läden, Imbisse oder Restaurants können Sie empfehlen? Wir freuen uns auf Ihre Empfehlungen mit einer kurzen Begründung an: redaktion.braunschweig@funkemedien.de

Über die beliebtesten Burger werden wir demnächst berichten. Wir fragen Köche nach den Geheimnissen für das perfekte Brötchen und das Top-Patty. Wir schauen, wie viel Bioqualität und Regionales in Braunschweigs Burgern stecken. Und wir zeigen, wie ein leckerer Burger auch in der eigenen Küche gelingt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de