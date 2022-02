Gruppe verletzt Mann mit Schlägen und Tritten im Magniviertel

Braunschweig. Der 18-Jährige wollte nur einen Streit schlichten. In der Ilmenaustraße sind Diebe in einen Transporter eingebrochen. Braunschweigs Polizei-Überblick.

Eine Personengruppe hat im Braunschweiger Magniviertel einen 18-Jährigen mehrmals gegen Kopf und Oberkörper geschlagen und getreten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am frühen Samstag, 29. Januar. Die Auseinandersetzung begann in einer Kneipe, als der junge Göttinger einen Streit schlichten wollte. Dabei wurde er laut Bericht von einem Mann ins Gesicht geschlagen. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, verließ der 18-Jährige wenig später die Kneipe.

Doch vor der Tür traf er erneut auf die am Streit beteiligte Personengruppe. Vier bis sechs Mitglieder dieser Gruppe verletzten ihn laut Polizei durch Schläge und Tritte an Kopf und Oberkörper. Am Boden liegend wurde der Göttinger auch noch mehrfach getreten. Die Polizei wurde gerufen und nahm die Ermittlungen auf. Bei einer späteren Zeugenvernehmung wurde bekannt, dass eine größere Personengruppe die Situation beobachtet hatte. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen aus dieser Gruppe. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter (0531) 4763115.

Unbekannte stehlen Werkzeug aus Transporter

In der Ilmenaustraße haben bislang Unbekannte am Sonntagabend gegen 19 Uhr mehrere Werkzeugkoffer aus einem Transporter gestohlen, obwohl diese mit einer zusätzlichen Stahlkette gesichert waren. Ein Zeuge sah, wie sich mehrere Personen an dem Transporter seines 32-jährigen Freundes zu schaffen gemacht hatten, teilt die Polizei mit. Er ging sofort zu seinem Fahrzeug und konnte sehen, dass die Seiten- und die Hecktüren offenstanden. Er informierte den Bekannten und die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Hinweise: (0531) 4763115. red

