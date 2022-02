Fast 60 Baustellen in Braunschweig auf einen Blick

Die BSVG saniert im Sommer die Gleise in der Donaustraße zwischen den Straßen Am Lehmanger, An der Rothenburg und auf dem Kruckweg sowie zwischen Wendeschleife und Donaustraße.

Der Brückenneubau im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd ist weiterhin Braunschweigs größte Baustelle. Finanziert wird er vom Bund. Die Stadt wiederum investiert in diesem Jahr fast 86 Millionen Euro in den Erhalt und Bau städtischer Straßen, Brücken, Gleise und Leitungen. In einer Pressemitteilung heißt es: „Davon werden 30 Millionen Euro in die Instandsetzung, Verbesserung und den Neubau von Straßen und Brücken investiert, während die restliche Summe für die Neuverlegung und Sanierung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie für das Stadtbahnnetz aufgewendet wird.“

Gemeinsam mit BS Energy investiere zudem BS Netz im Jahr 2022 rund 28 Millionen Euro in die Modernisierung und Erweiterung der Versorgungsinfrastruktur. Weitere Punkte auf der Agenda seien der Glasfaser-Ausbau in den Gewerbegebieten sowie der Ausbau der Elektromobilität in Braunschweig. Die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) setzt ein Investitionsvolumen von rund 25 Mio. Euro für die Erneuerung und Instandhaltung des stellenweise über 100 Jahre alten Kanalsystems ein.

Neue Gleise und noch mehr Echtzeit-Anzeiger

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) wird laut der Stadtverwaltung insbesondere die Ferienzeiten für die umfangreichen Sanierung ihrer Gleisanlagen nutzen: In den Osterferien werden auf dem Sachsendamm unter anderem die Gleisbögen erneuert, wobei auch neue Schmieranlagen für mehr Schallschutz installiert werden. In den Sommerferien wird im Bereich der Donaustraße gearbeitet – beides unter Einsatz eines Schienenersatzverkehrs. Außerdem soll der Ausbau der Echtzeit-Anzeiger abgeschlossen werden.

Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer bittet um Verständnis für Einschränkungen im Verkehrsfluss oder für den Wegfall von Parkplätzen: „Alle Beteiligten versuchen, die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich ausfallen zu lassen.“

Ein Überblick über alle Bauvorhaben. Die Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern finden Sie im Text. Foto: Jürgen Runo / Stadt Braunschweig

Die wichtigsten Projekte im Überblick

1. Neubau der Brücke über die A39 im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd: Die Betonarbeiten sollen 2022 fertiggestellt werden. Mit in der Nacht oder am Wochenende ist zu rechnen. Zum Ende des Jahres wird der Verkehr voraussichtlich auf die neuen Brücken umgeschwenkt werden.

2. Neubau der Brücke über die A36/B4 in der Anschlussstelle Melverode: Die vorbereitenden Maßnahmen für den Bau durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr haben begonnen. Das Vorhaben kostet etwa 4,5 Millionen Euro. Bis Mitte 2023 ist es aufgrund der Bauarbeiten nicht möglich, von der Leipziger Straße in Richtung A39 oder stadteinwärts zu fahren. Weitere kürzere Sperrungen der A36/B4 für den Brückenabriss und das Auflegen der Fertigteilträger für den sogenannten Überbau sowie Einschränkungen auch auf der Ausfahrt nach Melverode werden angekündigt.

Kahlschlag an dieser Braunschweiger Autobahnbrücke

3. Neubau der Okerbrücke Leiferde: Das Projekt umfasst den Neubau der Okerbrücke Leiferde, den Neubau der Kulkegrabenbrücke Leiferde und die Erneuerung der Kreisstraße (Fischerbrücke und Leiferdestraße) auf einer Gesamtlänge von rund 340 Metern sowie ökologische Ausgleichsmaßnahmen und die Schaffung von Retentionsraum. Der Beginn ist für Mitte des Jahres geplant, und es wird mit einer Dauer der Maßnahme von rund 16 Monaten gerechnet.

4. Modernisierung der Bahnbrücke Brodweg: Die Deutsche Bahn modernisiert die Eisenbahnüberführung im Verlauf der Strecke Braunschweig – Helmstedt. Umfangreiche Leitungsarbeiten erfordern eine Vollsperrung für alle Verkehrsteilnehmer. Die Inbetriebnahme der neuen Brücke für den Bahnverkehr ist für den Herbst dieses Jahres geplant, der Brodweg wird nach Abschluss der Straßenbauarbeiten in 2023 wieder freigegeben.

5. Kanalbau Hamburger Straße: In der Hamburger Straße wird ab Mai der Regenwasserkanal vom Berufsbildungszentrum bis zur Siegfriedstraße erneuert. Anschließend wird die Fahrbahndecke zwischen der Zufahrt zur A392 und der Siegfriedstraße saniert. Dabei wird der Verkehr einspurig über die Westseite der Straße geführt. Die Sperrung der stadtauswärtigen Fahrspuren wird genutzt, um zwischen Sackweg und Siegfriedstraße eine vom Land geförderte und durchgängige Radwegverbreiterung nach dem neuen Braunschweiger Standard herzustellen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Herbst 2022 abgeschlossen sein.

6. Kanalbau Saarstraße: Die Stadtentwässerung erneuert die Kanalanlagen in der Saarstraße von der Mettlacher Straße bis zum Saarplatz. Im Anschluss wird die Fahrbahndecke saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich von Mai 2022 bis zum November 2023. Der Verkehr wird über die jeweils äußeren Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt.

7. Erneuerung Stadtbahngleise Donaustraße und Kruckweg: Die BSVG saniert die Gleisanlagen der Stadtbahn in der Donaustraße zwischen den Straßen Am Lehmanger, An der Rothenburg und auf dem Kruckweg sowie zwischen Wendeschleife und Donaustraße. Bauzeit: von Anfang Juli bis Anfang September mit Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

8. Kanalbau Goslarsche Straße: Die aus der Zeit um 1900 stammenden Kanalanlagen in der Goslarschen Straße werden zwischen Rudolfplatz und Sidonienstraße ab März 2022 bis in den Sommer 2023 erneuert. Dazu werden die Gas- und Wasserversorgungsleitungen in diesem Bereich ersetzt. Die Arbeiten werden unter wechselnden Verkehrsführungen stattfinden.

9. Erneuerung der Gleisbögen über den Sachsendamm in Höhe Erfurtplatz: Voraussichtlich in den Osterferien wird die BSVG auf dem Sachsendamm am Erfurtplatz die Gleisbögen erneuern. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.

10. Fertigstellung der Rampen in der Anschlussstelle Rüningen-Süd (A39): Während der Arbeiten kommt es zu Einschränkungen auf der A39 und der B248 sowie zu einer etwa sechswöchigen Umleitung über die Anschlussstelle Rüningen-Nord. Voraussichtliche Gesamtbauzeit: sechs Monate. Die genaue Terminierung steht, wie bei einem Teil der im Folgenden aufgeführten Projekte auch, noch nicht fest.

11. Bau des Kreisverkehrs an der Braunschweiger Straße: Ab Mitte des Jahres soll auf der Braunschweiger Straße auf dem Gelände der ehemaligen Heinrich-der-Löwe-Kaserne ein Kreisverkehr zur besseren Anbindung des Wohngebiets gebaut werden, Querungshilfe inklusive. Beabsichtigt ist ein Abschluss der Maßnahme bis Ende des Jahres.

12. Endausbau der Mitgaustraße: Der Ausbau der Mitgaustraße zwischen Mittelweg und Nordanger ist Teil des Projekts Nördliches Ringgebiet. Durch den Ausbau wird das Baugebiet auch mit Fußgänger- und Radverkehrsanlagen an den Mittelweg und den Nordanger angebunden. Die Bauarbeiten sind für April bis Dezember geplant.

13. Sanierung Tannenberg- und Tilsitstraße: Ab Sommer steht die Sanierung von Tannenberg- und Tilsitstraße an. Vor der eigentlichen Erneuerung werden Leitungsarbeiten erledigt.

14. Kanalbau und Deckensanierung Bruchtorwall und Lessingplatz: Die Stadtentwässerung plant ab Juli einen Bestandskanal vom Lessingplatz, Höhe Hinter Ägidien, bis zum Bruchtorwall, Höhe Leopoldstraße, zu erneuern. In diesem Zusammenhang wird von der Stadt auf der Nordseite die Fahrbahndecke vom Lessingplatz bis zum Gieseler Knoten erneuert. BS Netz wird Arbeiten am Fernwärmenetz vornehmen. Die Gesamtmaßnahme soll im November abgeschlossen werden.

Kalenwall in Braunschweig wird am Dienstag wieder freigegeben

15. Kanalbau Schöppenstedter Straße: Die Kanäle, die teilweise noch aus dem Jahr 1895 stammen, werden auf ganzer Länge zwischen Fallersleber Straße und Steinweg erneuert. Die Arbeiten haben bereits begonnen und dauern voraussichtlich bis Ende November. In den jeweiligen Bauabschnitten kann nur unter Vollsperrung gearbeitet werden.

16. Kanalbau Breite Straße: Der Kanalbau in der Breiten Straße hat bereits begonnen und ist die Fortsetzung des Gesamtprojekts Sonnenstraße/An der Martinikirche, Breite Straße, Heydenstraße und Bushaltestelle Altstadtmarkt. Gleichzeitig erneuert BS Netz die Wasserversorgungsleitung in diesem Abschnitt. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Juli abgeschlossen.

17. Kanalbau Eisenbütteler Straße: Die Stadtentwässerung erneuert die Kanalanlagen zwischen der Wolfenbütteler Straße und dem Eisenbütteler Wehr. Die Baumaßnahme wird im April 2022 starten und voraussichtlich bis Oktober dieses Jahres andauern. Während der Arbeiten wird der Verkehr teilweise einige Einschränkungen erfahren, eine Vollsperrung ist nicht vorgesehen.

18. Endausbau Stöckheim Süd: Im Bereich der Einfamilienhausbebauung sind die privaten Hochbaumaßnahmen soweit abgeschlossen, dass dort der Straßenendausbau erfolgen kann. Er dauert von März bis voraussichtlich November.

19. Sanierung Im Wasserkamp: Die Stadt erneuert die Straße Im Wasserkamp von Grund auf. Ab Mitte des Jahres werden Leitungsarbeiten erledigt und dann die Straße neu gebaut.

20. Luftschifferweg: Er wird ab Mitte des Jahres saniert. Er wird dadurch insbesondere für den Radverkehr attraktiver – als Route von der Innenstadt zum Ringgleis, ins Nördliche Ringgebiet und in umgekehrter Richtung.

21. Am Wendentor (Wallringquerung): Der Wallring soll als Fahrradroute noch attraktiver werden. Wo er Hauptverkehrsstraßen kreuzt, sollen deshalb die Querungsmöglichkeiten verbessert werden. Als erstes wird der Bereich Am Wendentor/Wendentorwall/Am Gaußberg in Angriff genommen. Derzeit erfolgt die Planung der Maßnahme. Ziel ist der Baubeginn im Herbst.

22. Baugebiet Wenden-West und Umbau der Kreuzung Hansestraße – Ernst Böhme Straße: Nördlich der A2, zwischen der Bestandsbebauung und der Veltenhöferstraße, beginnen in Wenden in der zweiten Jahreshälfte die Erschließungsarbeiten für den ersten Abschnitt des Baugebiets Wenden-West. Ab Herbst soll die Kreuzung der Hansestraße mit der Ernst-Böhme-Straße angepasst und eine Abbiegespur auf der Nordost-Seite der Kreuzung gebaut werden, um das Gebiet leistungsfähig ans Straßennetz anzubinden.

23. bis 28. Erneuerung von Haltestellen des ÖPNV: Die Bushaltestellen Lichtenberger Straße (stadteinwärts, 23), Reitlingstraße (stadteinwärts, 24), Nordstraße (stadtauswärts, 25), Schönebergstraße (stadteinwärts, 26) und (jeweils stadtein- und stadtauswärts) Isarstraße (27) sowie Hahnenkleestraße (28) werden niederflurgerecht ausgebaut.

29. bis 56. Weitere Baumaßnahmen: Eichtalstraße (SE|BS, BS|Netz, 29), Fallersleber-Tor-Wall (SE|BS, 30), urzekampstraße (SE|BS, Stadt Braunschweig, 31), Wabestraße, Wilhelm-Bode-Straße bis Hagenring (SE|BS, Stadt Braunschweig, 32), Karlstraße von Wilhelm-Bode-Straße bis Hagenring (SE|BS, 33), Merzigerstraße, zwischen Neunkirchner Straße und Dillinger Straße (SE|BS, 34), Bismarckstraße zwischen Max-Beckmann-Straße und Jasperallee (SE|BS, Stadt Braunschweig, 35), Ferdinandstraße, Wilhemitorwall bis Ferdinandbrücke (SE|BS, 36), Fridtjof-Nansen-Straße bis Erikaweg (SE|BS, BS|Netz, 37), Leiferdestraße, Leipziger Straße bis Alter Weg (SE|BS, 38), Marenholtzstraße zwischen Honroth- und Görgesstraße (SE|BS, BS|Netz, Stadt, 39), Melanchthonstraße zwischen Kreuzstraße und Madamenweg (SE|BS, 40), Reichsstraße zwischen Hagenbrücke und Kaiserstraße (SE|BS und BS|Netz, 41), Rüningenstraße, Ortsausgang bis Autobahn (SE|BS, 42), Saarbrückener Straße, südliches Parallelstück zwischen Friedrichsthaler Straße und St.-Wendel-Straße (SE|BS, 43), Silingenweg, ganze Länge (SE|BS, 44), Wendel-Straße zwischen Breite Riede und Am Horstbleek (SE|BS, 45), Viewegstraße zwischen Georg-Wolters-Straße und Campestraße (SE|BS, 46), Wallstraße zwischen Bruchstraße und Leopoldstraße (Stadt, SE|BS, BS|Netz, 47), Sanierung Gleiseindeckung Einfahrt Wendeschleife Radeklint (BSVG, 48), Erneuerung Schienenauszugsvorrichtungen westlich auf Brücke Sachsendamm (BSVG, 49)An der Wasche (BS|Netz, 50), Bevenroder Straße, Mittelspannungsleitung von Feuerbergweg bis Lilienthalplatz (BS|Netz, 51), Dresdenstraße, Fernwärmeerneuerung von Wittenbergstraße bis Hausnummer 22 (BS|Netz, 52), Margaretenhöhe (BS|Netz, 53), Petzvalstraße (BS|Netz, 54), Schwarzer Berg (BS|Netz, 55), Steinbrecher Straße (BS|Netz, 56).

Hier werden die Fahrbahndecken erneuert

In diesem Jahr investiert die Stadtverwaltung rund 2,6 Millionen Euro in die Unterhaltung der Straßen im Rahmen des Fahrbahndeckenprogramms. Die geplanten 45.000 Quadratmeter Fahrbahnsanierung verteilen sich auf insgesamt 13 Hauptverkehrsstraßen und Anliegerstraßen (u.a. Ölper Knoten, Pfälzer Straße, Gifhorner Straße, Thiedestraße). Die Maßnahmen werden bis zum Ende des Jahres durchgeführt. Die Termine und die damit verbundenen Verkehrsumleitungen werden aktuell mitgeteilt.

Hier wird das Glasfasernetz ausgebaut

Die Telekom hat in den Stadtteilen Nordstadt, Schwarzer Berg, Siegfriedviertel, Vorwerksiedlung, Heidberg und Melverode für rund 15.000 Haushalte mit dem Glasfaserausbau begonnen. Gestartet ist der Ausbau in Melverode, die anderen Stadtteile folgen. Im Jahr 2022 setzt sich der Ausbau auch in Rüningen, im südlichen Teil des Westlichen Ringgebiets, in Viewegsgarten, Bebelhof und in der Innenstadt in Teilbereichen innerhalb des Okerumflutgrabens für rund 28.000 Haushalte fort.

„Für die rund 30.500 Haushalte im Östlichen Ringgebiet und im nördlichen Teil des Westlichen Ringgebiets sowie in Ölper ist der Glasfaserausbau im Endspurt“, so die Stadtverwaltung. „Und auch die etwa 10.000 Haushalte in der Weststadt, die 2011 bereits erschlossen wurden, haben die Möglichkeit einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu erhalten.“ In Lamme werde die Deutsche Glasfaser zeitnah mit den Ausbauarbeiten in den Haupt- und Nebenstraßen beginnen und rund 25 Leitungskilometer Glasfaser verlegen.

Beide Unternehmen planen laut der Stadt, weitere Stadtteile in diesem und in den Folgejahren zu erschließen. Weitere Informationen: www.telekom.de/glasfaser-braunschweig

2,5 Kilometer Kanäle werden saniert

Die Stadtbetwässerung (SE|BS) beabsichtigt Renovierungen im Kanalnetz mit einer Gesamtlänge von rund 2,5 Kilometern im Inliner-Verfahren. Dabei können Kanäle in grabenloser Bauweise saniert werden.

4,4 Kilometer Radwege sollen verbessert werden

Im Mittelpunkt stehen laut der Stadt die Sanierung und die Verbreiterung von Radwegen. Unter den elf geplanten Maßnahmen in diesem Jahr mit einem Gesamtbauvolumen von rund 1,2 Millionen Euro befindet sich beispielsweise die abschnittsweise Verbreiterung des Zweirichtungsradwegs in der Kurt-Schumacher-Straße. „Insbesondere Radwege, die den Fahrkomfort der Radfahrenden einschränken, werden sukzessive durch neue Fahrbahndecken verbessert“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

In Summe sollen über 4,4 Kilometer Fahrradwege im Bestand baulich verbessert werden, darunter rund 1,2 Kilometer nach neuem Braunschweiger Standard. Ergänzend zu den Sanierungen und Neubauten sollen an verschiedenen Stellen Fahrradspuren rot markiert werden – zur Abtrennung und besseren Sichtbarkeit.

„Zu den Verbesserungen für Radfahrerinnen und Radfahrer an der Wallringroute kommen weitere Ergänzungen am bestehenden Radverkehrsnetz“, heißt es seitens der Stadt. „Dazu zählt der Bau weiterer Fahrradständer an Haltestellen und im gesamten Stadtgebiet aber auch die Installation automatisierter Radverkehrszählgeräte in verschiedensten Bereichen. Einige sollen mit Bildschirmen ausgestattet werden, auf denen die aktuellen Daten verfolgt werden können.“

Noch mehr dynamische Fahrgast-Informationsanzeiger

Bereits im vergangenen Jahr sind die Arbeiten zur Ausstattung vieler Bus- und Stadtbahnhaltestellen mit elektronischen Fahrgastinformationssystemen gestartet. In diesem Jahr sollen insgesamt 242 Anzeiger angebracht sein. „Es handelt sich um ein Projekt des Regionalverbandes Großraum Braunschweig, welches von der BSVG und mit Unterstützung durch die Stadt Braunschweig realisiert wird“, so die Stadtverwaltung.

red

