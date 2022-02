Braunschweig: Willkommen im Patriarchat! Wo geht’s hier raus?

Seit genau 100 Jahren wird an jedem 8. März weltweit für Frauenrechte, Gleichberechtigung und Emanzipation demonstriert. Das Foto entstand bei einer Kundgebung in Stuttgart.

Wie wär’s mit einem Hexenfrühstück? Oder mit dem Film „Die Unbeugsamen“? Mit „Mütterterror“ und Queerfeminismus? All das steht dem Programm des Braunschweiger 8.-März-Bündnis zum Internationalen Frauentag. Seit mehr als 30 Jahren gestaltet das Bündnis den Tag.

In diesem Jahr beschäftigten sich die Bündnispartnerinnen intensiv mit patriarchalen Strukturen, heißt es in einer Pressemitteilung der Braunschweiger Gleichstellungsbeauftragten Marion Lenz. Zentrale Fragen: „Durch welche Faktoren stoßen wir – Frauen wie Männer und Menschen jeglicher Geschlechtsidentität – im Laufe unseres Lebens immer wieder an geschlechtsspezifische Grenzen? Wodurch entstehen Benachteiligung und Gewalt?“

Erzählcafé im Mütterzentrum: „Wer putzt das Klo?“

Lenz zufolge beleuchten die Veranstaltungen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln die Hürden, die der Geschlechtergerechtigkeit auch heute noch entgegenstehen. So werde gleich am Anfang der Veranstaltungsreihe – passend zum Equal-Care-Day am 1. März – die ungerechte Verteilung und die geringe Wertschätzung der Fürsorgearbeit in den Blick genommen. Zu einem Austausch unter dem Motto „Wer putzt das Klo?“ lädt das Mütterzentrum/ Mehrgenerationenhaus am 1. März ein.

Mit einer Straßenmesse zu Häuslicher Gewalt und einem Vortrag zur Prostitution in Deutschland (beides am Donnerstag, 10. März) wollen die Veranstalterinnen zwei weitere gesellschaftlich vielfach ausgeblendete Themen anpacken, die insbesondere Frauen in prekäre Notlagen führen. Hierbei gehe es keineswegs nur um das Anprangern der Situation, sondern immer auch um das Aufzeigen von Auswegen und Lösungen – ganz nach dem Motto: „Wo geht’s hier raus?“

Zum 8.-März-Bündnis gehören Frauen aus Kirche, Gewerkschaft, Parteien und Verwaltung

Darüber hinaus biete das Veranstaltungsprogramm mit Workshops, Diskussionsrunden, Konzerten, Gottesdienst, Film und einer gemeinsamen Kundgebung weitere Möglichkeiten, sich auszutauschen, Neues zu erfahren und auszuprobieren. „Denn auch dafür ist der Internationale Frauentag wichtig: Begegnungen und Vernetzungen zu ermöglichen, zu feiern und sich gegenseitig den Rücken zu stärken“, so Lenz.

Im 8.-März-Bündnis Braunschweig haben sich Frauen aus Kirche, Gewerkschaft, Parteien und Verwaltung zusammengeschlossen. Ebenfalls vertreten sind Beratungsstellen, Frauenprojekte, Menschenrechtsorganisationen, Vereine und Kulturschaffende. „Diese breite Palette und auch die wachsende Zahl an jungen Bündnis-Frauen zeigen deutlich, wie aktuell und wichtig die Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit im Jahr 2022 ist“, betont Lenz.

Das vollständige Programm mit ausführlichen Details ist hier zu finden. Telefonische Auskünfte gibt es unter (0531) 470-2216.

