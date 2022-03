Busse und Straßenbahnen Ab Montag gilt in Braunschweig wieder der ÖPNV-Regelfahrplan

Gute Nachrichten für alle Fahrgäste der Braunschweiger Verkehrs-GmbH: Ab Montag, 7. März, gilt wieder der Regelfahrplan. Alle Einschränkungen, die seit Anfang Februar wegen des hohen Krankenstandes im Fahrdienst im Zuge der Omikron-Welle notwendig wurden, werden dann laut der BSVG wieder aufgehoben.

„Wir danken unseren Fahrgästen für ihr großes Verständnis, das sie uns in den letzten Wochen entgegengebracht haben“, hebt Geschäftsführer Jörg Reincke in einer Pressemitteilung hervor. „Die Ausnahmesituation ist zwar noch nicht vollends überstanden, aber die Entwicklung ist positiv. Deshalb können wir unser reguläres Fahrplanangebot wieder weitestgehend aufnehmen.“

Nachtverkehr wird ab Freitag, 11. März, angeboten

Damit gilt ab dem 7. März wieder der Fahrplan wie vor den Einschränkungen aufgrund der Omikron-Welle. Das bedeutet, dass die Linien 10 und 461 dann wieder verkehren und die Einschränkungen auf den Linien 2, 3, 411, 413, 416, 418, 421, 423, 431, 450 und 560 aufgehoben sind.

Auch die zuletzt teilweise entfallenen „S“-Fahrten, die den Fahrplan zu Stoßzeiten ergänzen, werden wieder alle regulär bedient. Der Nachtverkehr wird erstmals am Freitag, 11. März, wieder wie üblich in den Wochenendnächten angeboten. Die Linien 426 und 436 müssen derweil noch in dem seit September letzten Jahres gültigen 30-Minuten-Takt verbleiben.

Aushänge an den Haltestellen werden ab 7. März getauscht

Die Fahrplandaten sind bereits über die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) verfügbar. Informationen rund um das Fahrplanangebot der BSVG gibt’s unter www.bsvg.net, über die App „Meine BSVG“ oder unter der Hotline (0531) 383 20 50. Die Aushänge an den Haltestellen werden in der Woche ab dem 7. März wieder getauscht.

