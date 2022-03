Braunschweig. In der Milleniumhalle gibt’s demnächst Discofox- und Schlagerhits, House und Black-Beats sowie Salsa und Merengue – und das ist noch nicht alles.

2019 fand die Ü30-Party zum letzten Mal statt – noch in der Stadthalle.

Tanzen und Feiern Ü30-Party in Braunschweig nach Zwangspause bald wieder zurück

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll demnächst wieder eine Ü30-Party steigen. In der Stadthalle ist das nicht mehr möglich – deswegen geht es jetzt im Millenium-Event-Center weiter. Am 26. März soll dort die Premiere stattfinden. Wie Marketing-Manager Joel Hartmann ankündigt, werden auf dem großen Dancefloor die Hits der letzten 30 Jahre gespielt.

„Auf der zweiten Tanzfläche gibt es für alle Paartänzer die besten deutschen und internationalen Discofox- und Schlagerhits“, heißt es in der Pressemitteilung. „Frische House- and Black-Beats wird Szene-DJ John Minus auf der dritten Tanzfläche zum Besten geben. Im Cuba-Club geht es südamerikanisch mit sommerlichen Salsa-, Latino- und Merengue-Klängen von dem bundesweit bekannten DJ Wilfredo zu.“ Zudem können laut Hartmann alle Freiwilligen am kostenlosen Salsa-Tanzkurs teilnehmen.

Frauen haben schon ab 27 Jahren Zutritt, Männer ab 30

Als weiteres Highlight des Abend kündigt er Tanzshows und Walkacts von „Germanys best Dance&Entertainment Artists“ an. „Für alle Besucher steht an diesem Abend zudem ein Welcome-Drink sowie ein kostenloses Früchtebuffet bereit.“

Tickets sind für 11 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen und hier erhältlich. Abendkasse: 15 Euro. Einlass ab 21 Uhr. Zutritt: Frauen ab 27 Jahren, Männer ab 30 Jahren.

