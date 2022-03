Polizei macht Braunschweiger Club zur Deeskalation eher dicht

(Symbolbild) In der Nacht zu Sonntag musste die Braunschweiger Polizei in der Wallstraße häufig eingreifen.

In der Wallstraße kam es laut Polizei in der Nacht auf Samstag, 5. März, zu mehreren Auseinandersetzungen und Körperverletzungen. In Absprache mit dem Betreiber wurde am frühen Sonntagmorgen ein Club geschlossen, um die Lage zu beruhigen. Das teilt die Braunschweiger Polizei mit.

Am Wochenende kam es aufgrund der gelockerten „Corona-Regeln“ zur Öffnung sämtlicher Diskotheken und Clubs im Bereich der Braunschweiger Innenstadt. Lange Warteschlangen entstanden vor den Eingangsbereichen. In der Nacht auf Samstag kam es insbesondere auf der Wallstraße zunächst vermehrt zu Streitigkeiten zwischen Feiernden.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehrere Körperverletzungen und Angriff auf einen Polizisten

Um einer Eskalation entgegenzuwirken, richtete die Polizei ab etwa 1 Uhr eine Dauerpräsenz ein. Trotz der Anwesenheit eines Streifenwagens kam es im Anschluss aber zu Körperverletzungen. Auch ein Polizeibeamter wurde angegriffen. Immer wieder musste die Polizei Unterstützung in die Wallstraße rufen.

Als gegen 3.40 Uhr ein Tatverdächtiger zu einer Körperverletzung aus einem Club geholt wurde, entstanden weitere Streitigkeiten, die Stimmung heizte sich auf. Um die Situation in dem Club und auf der Wallstraße zu beruhigen, schlossen die Beamten in Absprache mit dem Betreiber den Club. Im Anschluss entfernte sich ein Großteil der Feiernden aus dem Bereich.

So war es ansonsten am Wochenende in den Braunschweiger Clubs: Unser Reporter war am vergangenen Wochenende dort und hat mit Clubbesitzern über den Start des Nachtlebens nach der Langen Corona-Pause gesprochen. So war die Stimmung unter den Feiernden und Clubbesitzern abseits der Streitigkeiten.

Mehr über Braunschweig:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de