Feuer in Heizungsfirma in Wolfenbüttel

Mo, 07.03.2022, 22.02 Uhr

In der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel ist ein Schuppen in Brand geraten. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, ist das Feuer auf ein benachbartes Heizungs- und Sanitärgeschäft übergesprungen. Das Ausmaß des Brandes sei beträchtlich – die Flammen sind jedoch mittlerweile unter Kontrolle.