Zu teuer: Stadt Braunschweig stoppt Sporthallen-Anbau in Schapen

Seit Jahren beschäftigt die Sporthallensituation im Braunschweiger Osten die Politik. Ein Problemfeld: die Halle in Schapen. Denn nachdem der dortige TSV als Verein jahrzehntelang alleiniger Nutzer der Liegenschaft war, kam 2014 die heutige Sally-Perel-Gesamtschule hinzu. Konflikte um Nutzungskorridore entbrannten, bis im Herbst 2019 schließlich eine Lösung gefunden schien.

Der Sportausschuss beschloss damals einen 228 Quadratmeter großen Anbau. Angebote des TSV Schapen wie Gymnastik oder Yoga sollten dadurch ausgelagert werden können. Fast zweieinhalb Jahre später kam jetzt aber nachträglich das Aus für das noch nicht realisierte Projekt. Grund: die massiv gestiegenen Baukosten.

Die zuletzt eingetretenen Preissteigerungen im Baugewerbe gaben dem Projekt endgültig den Rest

Ursprünglich 450.000 Euro hatte die Stadt im Teilhaushalt des Fachbereiches Stadtgrün und Sport für die Errichtung des Anbaus veranschlagt. Doch bereits im weiteren Planungsprozess musste das Budget auf 525.000 Euro erhöht werden. Alles schien auf dem Weg, die Genehmigungs- und Tragwerksplanung wurde bis Anfang 2020 fertiggestellt.

Dann aber der Rückschlag: Im Januar des gleichen Jahres musste die Sporthalle wegen akut angestauter Sanierungsbedarfe und Schimmelbefall gesperrt werden. Weil die Entwässerungsleitungen auch im Außenbereich der angrenzenden Sportanlage erneuert werden mussten, ging es in Sachen Gymnastikraum nicht weiter. Bautechnisch ergab sich anschließend die Notwendigkeit, den zusätzliche Raum von der Halle abzurücken. Es musste also ein Nebengebäude statt eines Anbaus her.

Die Kosten erhöhten sich auf 740.000 Euro, aber nur unter einer Reduzierung der Nutzfläche auf 157 Quadratmeter und eines Verzichts auf den ursprünglich geplanten Geräteraum. Die jüngst eingetretenen Preissteigerungen im Baugewerbe ließen die Summe nun aber noch einmal um weitere 140.000 Euro steigen.

„Aus Sicht der Verwaltung kann mit diesen projektbezogenen Baukosten dem Gebot einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung nicht mehr entsprochen werden“, hieß es aus dem Rathaus angesichts einer Beinahe-Verdoppelung der Kosten gegenüber der Ursprungsplanung.

880.000 Euro für einen Gymnastikraum – zu viel aus Sicht der Stadt, die für den betroffenen TSV Schapen aber Licht am Ende des Tunnels sieht. Die fast zeitgleich mit dem Gymnastikraum beschlossene 3-Feld-Halle der Sally-Perel-Gesamtschule solle die schulsportlichen Bedarfe vollumfänglich abdecken und werde nach derzeitigem Baufortschritt voraussichtlich im Verlauf des 1. Quartals 2023 fertiggestellt sein.

Bezirksbürgermeister Ulrich Volkmann: „Fühlte mich nach dem Erreichen der Nachricht wie vor den Kopf gestoßen“

Allerdings könne nicht komplett garantiert werden, dass die Sporthalle in Schapen dann ausschließlich wieder dem TSV zu Gute komme. Auch an den Gymnasien Neue Oberschule und Ricarda-Huch-Schule könne es in Zukunft zu einer Unterdeckung des Bedarfs an Hallenkapazitäten für den Schulsport kommen.

Bezirksbürgermeister Ulrich Volkmann erklärt, dass er sich nach Erreichen der Nachricht vor den Kopf gestoßen gefühlt habe. Ursprünglich habe sich der Bezirksrat auch nicht für einen reinen Gymnastikraum, sondern einen Multifunktionsraum für Versammlungen jeglicher Art ausgesprochen. Der werde nun weiterhin fehlen.

TSV-Vorsitzender Thomas Rudolph ärgert sich, dass die Planung nicht schneller abgewickelt wurde. „Dann würde der Anbau längst stehen und die extremen Preissteigerungen wären kein Thema geworden“, sagt er. Unter den jetzigen Bedingungen verstehe er die Entscheidung der Stadt aus wirtschaftlichen Gründen. Aber: Der Verein brachte über politische Vertreter im Sportausschuss durch, dass die Halle ab der Fertigstellung der IGS-Halle in Volkmarode vorrangig vom TSV beansprucht werden darf.

Zusätzlich soll die Leistungsabteilung Basketball in Volkmarode noch weitere Nutzungszeiten erhalten. Und auch das schon länger beantragte Multifunktionsfeld und die Tennis-Flutlichtanlage im Außenbereich sollen nun realisiert werden.

