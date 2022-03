Braunschweigs Bürgersport im Park startet am 25. April

Es ist zum festen Bestandteil des Sport-Jahres geworden: Das vierte Jahr in Folge organisieren die Bürgerstiftung Braunschweig und der Stadtsportbund Braunschweig das Programm Bürgersport im Park. In den wärmeren Monaten des Jahres können Interessierte an Sportangeboten in den Parks der Stadt teilnehmen – kostenfrei und ohne Anmeldung. Am 25. April startet die neue Saison.

Thomas Schebesta von der Bürgerstiftung und Norbert Rüscher vom Stadtsportbund sind zuversichtlich, dass das Programm in diesem Jahr pünktlich starten kann. Im vergangenen Jahr hatte es wegen der Corona-Pandemie in den Sommer verschoben werden müssen. Neu ist in diesem Jahr, dass es zwei Programmzeiträume geben wird. Rüscher nennt sie die erste und die zweite Halbzeit. Die erste läuft bis zum Ende des Schuljahres am 13. Juli. Die zweite schließt gleich an, beginnt am 14. Juli und läuft bis zum 14. Oktober.

Schebesta sagt: „Im vergangenen Jahr hatten wir 72 Sportangebote, die unter großem Zeitdruck organisiert werden mussten.“ Mit den zwei Zeiträumen werde der organisatorische Aufwand entzerrt. Zudem müssten die Sportvereine, die die Sportangebote machen, nicht allzu sehr in die Zukunft planen. Die erste Halbzeit stehe bereits fest: 19 Sportvereine machen 36 Sportangebote in 29 Sportarten an 15 Orten. Bereits in der ersten Woche gehen davon 17 Sportangebote an den Start. Für die zweite Halbzeit können sich die Sportvereine vom 2. Mai bis zum 30. Mai mit Angeboten bewerben.

36 kostenfreie Sportangebote von Quidditch bis Zumba

Erstmals dabei ist in diesem Jahr Quidditch, der Sport aus der Harry-Potter-Welt, den der Turn- und Rasensportverein für Braunschweig aus der Luft auf den Boden geholt hat. Und neben Klassikern wie Tai Chi, Qigong, Zumba und Energy Dance gibt es in diesem Jahr auch weitere Neuheiten wie „Mobility“, bei dem es ums Dehnen von Muskeln und Sehnen geht, oder „Breath Walk“, bei dem es ums Walken mit der richtigen Atemtechnik geht, kombiniert mit Aufmerksamkeitsübungen. Und kennen Sie eigentlich schon die lange Treppe, die am Kennelbad zum Ringgleis hochführt? Dort wird es um Kondition gehen, beim Treppenlauf.

Auch Angebote für Kinder wie Tennis wird es wieder geben, allerdings weniger als im vergangenen Jahr. Damals hatte es im Programm eine eigene Kategorie für Kindersport gegeben. Die Angebote seien allerdings nicht gut angenommen worden, spiegelt Rüscher die Erfahrungen der Sportvereine. Besonders erfolgreich hingegen war das Tanzworkout Zumba, berichtet Schebesta. 3819 Menschen machten im vergangenen Jahr insgesamt bei Bürgersport im Park mit, etwas weniger als im Vorjahr, als 3870 erreicht werden konnten. „Wir haben erwartet, dass es mehr werden“, sagt Schebesta. Aber zum einen sei das Wetter schlechter gewesen als im Vorjahr. Und im zweiten Corona-Jahr habe es mehr alternative sportliche Outdoor-Veranstaltungen gegeben als zuvor. Dass Bürgersport im Park nicht nur für die Teilnehmer ein Gewinn ist, sondern auch für die Vereine, berichtet Rüscher: „Es gibt die Rückmeldung, dass sich Teilnehmer im Anschluss auch in den Vereinen anmelden.“

Mit Abstand, aber ohne Kontaktnachverfolgung

Einen Kontaktzettel wie im Vorjahr werden die Teilnehmer aller Voraussicht nach in dieser Bürgersport-Saison nicht ausfüllen müssen. Wegen der Corona-Pandemie muss aber weiterhin der Abstand eingehalten werden. Daher wird es in der Tasche, die die Übungsleiter von der Bürgerstiftung und dem Stadtsportbund erhalten, auch in diesem Jahr einen Zollstock geben. Auch ein Nachweis über einen Impf-, Test- oder Genesenen-Status werde nach aktuellem Stand der Vorgaben in Niedersachsen nicht benötigt. „Ein besonderer Dank geht an die Übungsleitenden, dass sie in diesem Jahr wieder dabei sind“, sagt Rüscher. Dabei sein sollen auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Und es sei nicht neu, so Rüscher, dass Bürgersport im Park offen für alle sei, auch für Geflüchtete.

Eine Broschüre mit den Sportangeboten wird voraussichtlich nach den Osterferien erhältlich sein. Ab dann soll auch eine Homepage mit Leben gefüllt sein, auf der sich Interessierte über die Angebote informieren können. Dort begrüßt derzeit nur ein Eichhörnchen, das Maskottchen von Bürgersport im Park, die Besucher. Der Inhalt folgt. Zu finden sein werden die Termine auch im Veranstaltungskalender der Stadt Braunschweig.

