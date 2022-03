Braunschweigs Stadthalle ist fast voll belegt mit Flüchtlingen

Weil ihr das Leid der Menschen in der Ukraine ans Herz geht, hat sich Heidi Steiln einer Initiative angeschlossen, die in Moldau gestrandete Flüchtlinge nach Deutschland holt. In der Nacht zum Montag nahmen die 34-jährige Sülfelderin und ihr Team einen Reisebus in Empfang, der mit 33 ukrainischen Flüchtlingen an Bord nach 40 Stunden Fahrt in Ehmen sein Ziel erreichte.

Die Flüchtlinge wurden von den Familien erwartet, die sich bereiterklärt hatten, sie vorerst bei sich zu Hause aufzunehmen. Mit der Ankunft des Busses auf dem Parkplatz am Wasserturm ist die Arbeit für Steiln längst nicht getan. Bereits am Mittwoch wird ein weiterer Bus mit 65 Flüchtlingen erwartet, für die es Quartiere zu finden gilt.

Die Premiere in Wolfsburg verlief reibungslos

Bei der Premiere der Aktion, die unter dem Dach des Vereins „Be an Angel“ ablief, der seit Jahren Flüchtlinge beim Neustart im Deutschland begleitet, lief alles reibungslos. Auf die Menschen, die gegen 1 Uhr nachts übermüdet aus dem Reisebus stiegen, warteten nicht nur die Gastfamilien. Es gab ein Corona-Testzentrum, Fußbälle und Stofftiere des VfL Wolfsburg sowie Hefte zum Deutschlernen. Die DRK-Kleiderkammer hatte Bettwäsche, Babybetten und Hygieneartikel bereitgestellt. Die St.-Ludgeri-Kirchengemeinde hatte Getränke spendiert, und russischsprechende Menschen standen als Dolmetscher parat.

„Zudem hatten meine Schüler Willkommensplakate gemalt“, berichtete Steiln, die als Lehrerin am Albert-Schweitzer-Gymnasium tätig ist. Unter den Ankömmlingen befand sich eine siebenköpfige Familie, aber auch eine Großmutter mit ihren Enkelkindern sowie eine Frau mit Katze, die nicht auf der Liste stand. „Auch für sie haben wir eine Unterkunft gefunden“, sagte Steiln. „Eine der Gastfamilie, die drei Flüchtlinge zugesagt hatte, hat auch sie mitgenommen.“

Die Familien haben Laufzettel bekommen

Mit der Aufnahme in den Gastfamilien, unter anderem in Nordsteimke und Almke, ist Steiln Einsatz nicht beendet. „Ich habe die Familien mit Laufzetteln ausgestattet, wo draufsteht, was alles zu erledigen ist, und bin bei Fragen zu erreichen.“

Die gibt es reichlich, seit die Dreifachmutter über Kontakte in der Kita selbst eine vierköpfige Familie aufgenommen hat und sich – beflügelt durch die positiven Erfahrungen damit – Netzwerken angeschlossen hat, die sich der Unterstützung und Vermittlung widmen. „Ich habe täglich wohl zehn Stunden Bildschirmzeit“, sagte sie.

Steiln ist Mitglied eines bundesweiten Netzwerks

Als Mitglied eines bundesweiten Netzwerks ist sie zudem ständig auf der Suche nach Unterkünften für Flüchtlinge, die bereits im Land sind. „Ich habe schon Unterkünfte für Menschen besorgt, die in Großstädten wie Frankfurt und Köln gelandet waren und dort keine akzeptable Unterkunft gefunden hatten.“

Die Sülfelderin schwärmt vom Miteinander in ihrem Haus, von dem auch ihre Kinder profitieren. „Es ist eine Bereicherung, wenn wir diese Leute in unser Leben holen“, sagte sie. „Für manche ist es nur eine Zwischenstation, weil sie dorthin ziehen, wo sie Familie haben.“

Wer Interesse hat, eine Familie aufzunehmen, kann Heidi Steiln per Mail kontaktieren: Heidi.steiln@googlemail.com.