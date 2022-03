Braunschweig. Im Braunschweiger Stadtteil Rautheim ist am Mittwochmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei suchte mit Hubschraubern nach den Tätern.

Polizei Braunschweig Geldautomat in Braunschweig gesprengt – Hubschrauber im Einsatz

Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen um 4 Uhr einen Bankcontainer auf einem Parkplatz in Rautheim gesprengt. Sie konnten laut Polizei ohne Diebesgut flüchten.

Die bislang unbekannten Täter hatten versucht, einen Bankautomatencontainer auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu sprengen. Nach ersten Erkenntnissen ist es zu mindestens einer Detonation gekommen. Die Täter sind daraufhin geflüchtet. Bargeld konnten sie nicht erlangen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Sprengung in Salzgitter-Thiede

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, ein. Der Tatort wurde durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Es wurden Spuren gesichert und Fotos gefertigt.

Hinweise nimmt die Polizei unter (0531) 476-2516 entgegen.

Kurz vor der Sprengung in Braunschweig war es zur Sprengung zweier Geldautomatenin Salzgitter-Thiede gekommen. Auch in Rautheim ist es bereits im Oktober 2021 zu einer Automatensprengung gekommen.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de