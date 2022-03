Braunschweiger Innenstadt startet in die Freiluftsaison

Draußen ist’s am Schönsten – so wie hier im Magniviertel.

Rund 170 Gastronominnen und Gastronomen starten am Freitag, 1. April, in die Freiluftsaison. Sie laden dazu ein, auf einem der mehr als 10.000 Stühle in der Innenstadt Platz zu nehmen und Eis, Kaffee und mehr in der Frühlingssonne zu genießen“, kündigt die Braunschweig Stadtmarketing GmbH an.

„Besonders in der derzeitigen Situation bieten die zahlreichen Freisitzflächen eine gute Möglichkeit, um sich mit Freundinnen und Freunden oder der Familie zu treffen, gemeinsam etwas zu essen und dabei an der frischen Luft zu sein“, sagt Tobias Grosch, stellvertretender Bereichsleiter.

Freisitzflächen auch wieder auf Parkplätzen

Deshalb dürfen Gastronomen auch in diesem Jahr wieder ihre Freisitzflächen auf Parkplätze ausdehnen, wenn es räumlich und verkehrlich vertretbar ist. „So können noch mehr Gäste und Einheimische das gastronomische Angebot unter freiem Himmel genießen.“

Schon in den vergangenen beiden Corona-Jahren hatten etliche Cafés und Restaurants von dieser Regelung profitiert, zum Beispiel die Café-Bar Herman’s in der Schleinitzstraße und das Café Bruns in der Südstraße, das sich am Straßenrand eine eigene Terrasse gebaut hat.

Grosch zufolge haben sich das Stadtmarketing, der Arbeitsausschuss Innenstadt und die Gastronomen darauf geeinigt, nur hochwertiges Mobiliar zu verwenden. Auf schrille Farben sowie großformatige Werbung auf Sonnenschirmen werde verzichtet. „So entsteht auf den insgesamt rund 5000 Quadratmeter großen Freisitzflächen, die sich in der gesamten Innenstadt verteilen, ein stimmiges Ambiente.“

