100. Geburtstag Jubiläum: Von der Eisenbahn in den Salon in Braunschweig

„Meine Brille brauche ich nur zum Lesen“, betont Herta Landes, die 1922 in Groß Ottersleben, heute Magdeburg, als Herta Langner geboren wurde. Seit ihrem sechsten Lebensjahr ist sie Braunschweigerin – „die Stadt ist schnell zur Heimat geworden“, berichtet die rüstige Jubilarin. Heute, am 1. April, feiert sie mit zwei Kindern, vier Enkeln und mittlerweile sechs Urenkeln ihren 100. Geburtstag.

Sie ist ein bisschen stolz auf ihren gesundheitlichen Zustand – mit Recht! Und auf ihre Kinder, „sie sind sehr um mich bemüht“. Die frühere begeisterte Handballerin beim Reichsbahn-Sportverein, später bei Eintracht Braun- schweig, wohnt alleine im Nordosten der Stadt, seit ihr Mann 2011 gestorben ist. Seitdem trifft sich die Familie mindestens jeden Freitag zum gemeinsamen Frühstück bei ihr bei Kaffee und Mettbrötchen. „Eine schöne Tradition“, findet sie und verrät: „Wir nennen es unseren Presseklub, weil wir dann immer die aktuellen Geschehnisse hin und her diskutieren.“

Sie stammte aus einer Eisenbahnerfamilie

Herta Landes stammt aus einer Eisenbahnerfamilie, so kam sie mit ihren Eltern auch früh nach Braunschweig. Ihr Vater wechselte zum Dampflok-Ausbesserungswerk in die Borsigstraße, weil eine ähnliche Einrichtung in Magdeburg geschlossen wurde.

Nach der Schule absolvierte Herta eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau, machte nach dem verpflichtenden Arbeitsdienst dort aber nicht weiter, sondern wechselte 1942 in die Lohnbuchhaltung zum Reichsbahn-Ausbesserungswerk. „Dort bin ich nach dem Krieg sogar verbeamtet worden“, berichtet sie.

Im April 1954 verlobt

Der Friseursalon in der Südstraße, den Herta Landes mit ihrem Mann bis 1989 betrieb. Foto: Foto: Karsten MentastI

Ihren Ehemann lernte sie 1952 bei einem Kappenfest des Sportvereins in einem Bunker in der Bockstwete kennen, 1954 verlobten sich die beiden an ihrem Geburtstag. Am 30. August wurde geheiratet, Sohn Lothar war schon unterwegs. Kurz vor Weihnachten 1956 war die Familie nach der Geburt von Tochter Regina komplett. „Anfangs haben wir noch zusammen mit den Schwiegereltern in der Kreuzstraße gewohnt“, erzählt Herta Landes. Ihre Beamtenstelle gab sie nach der Geburt des zweiten Kindes auf.

Die kleine Familie startete zu Beginn des Jahres 1959 richtig durch: Ihr Ehemann übernahm als Inhaber das Friseurgeschäft Salon Hoffmann in der Südstraße 15 vom Onkel – ein einschneidendes Ereignis. Sie übernahm die Buchhaltung und kassierte – „manchmal habe ich den Kundinnen auch die Lockenwickler rausgedreht“, erinnert sich die Jubilarin. Der Laden lief gut, erst 1989 gaben die Eheleute das Geschäft aus Altersgründen auf. Heute befindet sich dort eine Sushi-Bar.

Damals wie heute: das Umfeld stimmt

Das Paar wusste sich auch im Ruhestand zu beschäftigen: Urlaube führten in den Bayrischen Wald, lange Spaziergänge standen auch in der Heimat fast täglich auf dem Programm. „Gerne haben wir dabei den Hund der Tochter, einen Huskie, abgeholt und mit auf Wanderungen bis nach Schapen oder Weddel genommen. Der Hund stand immer schon schwanzwedelnd am Gartenzaun, wenn wir kamen“, sagt Herta Landes. Sie blickt auf ein „bewegtes und zufriedenes Leben zurück“ und resümiert: „Mein Umfeld stimmt“ – das galt in der Vergangenheit und gilt bis heute.

