BSVG startet Stickeraktion in Braunschweig: Nie wieder Krieg!

Ein Peace-Zeichen in Regenbogenfarben und der Hashtag #NiewiederKrieg – damit will die BSVG auf ihren Fahrzeugen ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. In den nächsten Tagen werden nach und nach alle Busse und Bahnen mit diesem Friedenszeichen beklebt, teilt das Unternehmen mit.

Der Wunsch als Unternehmen ein Zeichen zu setzen, sei aus den Reihen der Mitarbeiter gekommen. BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke betont: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den aus der Ukraine geflüchteten Menschen nach Kräften zu helfen. Deswegen freuen wir uns nun, neben der kostenfreien Beförderung, auf einem weiteren Weg unterstützen zu können. Die BSVG steht für ein friedliches, inklusives Miteinander – dafür wollen wir mit diesen Stickern ein Zeichen setzen.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erlös geht an den Verein „Freie Ukraine Braunschweig“

Damit Fahrgäste auch privat ein Zeichen für den Frieden setzen können, sind die Aufkleber in kleinerer Version ab sofort für zwei Euro pro Stück auch im Service-Center am Bohlweg und am Service-Point am Hauptbahnhof erhältlich. „Wir hoffen auf zahlreiche Spenden für den Verein Freie Ukraine Braunschweig, um so viel wie möglich zu erreichen. Die Erlöse werden wir vollständig weiterleiten und die Spendensumme am Ende noch einmal aufrunden“, betont Jörg Reincke.

Mehr zum Thema

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de