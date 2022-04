MTV Braunschweig bietet Geflüchteten kostenlose Mitgliedschaft an

Auch viele Vereine in Braunschweig machen sich für die Geflüchteten stark. Der MTV bietet Menschen aus der Ukraine jetzt für einen begrenzten Zeitraum eine kostenlose Mitgliedschaft an. „Die Situation in der Ukraine erschüttert uns zutiefst. Wir können uns nicht ansatzweise ausmalen, was das für viele Menschen bedeutet. Für uns ist aber eine Sache klar: Wir wollen die Kraft des Sports und des Miteinanders nutzen, um im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen“, heißt es in einer Pressemitteilung von MTV-Geschäftsführer Jörg Diekmann.

Das Angebot besteht ihm zufolge vorerst bis zum 30. Juni und betrifft sämtliche Vereinsangebote, die ohne Zusatzbeitrag angeboten werden. Dabei handele es sich beispielsweise um alle Turn- und Eltern-Kind-Angebote. „Aber auch das umfassende Fitness- und Entspannungsangebot, der Seniorensport und einzelne Ball- und Kampfsportarten sollen die Möglichkeit bieten, Kontakte zu knüpfen und den Kopf frei zu bekommen“, so Diekmann.

Beratungsstunde findet auf Ukrainisch statt

Eine Beratungsstunde für die Teilnahme an Sportangeboten findet immer dienstags zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr statt, erstmals am 5. April: im Eingangsbereich des MTV-Sportzentrums, Güldenstraße 11. Dort sollen Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrer Muttersprache Informationen zu den jeweiligen Vereinsangeboten und den entsprechenden Möglichkeiten erhalten. „Wir freuen uns, dass wir hierfür kurzfristig eine gebürtige Ukrainerin gewinnen konnten, die künftig als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht und unkompliziert Hilfe anbieten kann“, ergänzt Jörg Diekmann.

Auch der im Verein beliebte Familiensport (zwei Samstage je Monat können Familien die Halle für eine Stunde buchen) werde ausgebaut und finde nun einmal im Monat für vertriebene Familien im MTV-Sportzentrum statt. Anmeldungen für den ersten Termin am Samstag, dem 9. April von 9.30 bis 12.30 Uhr: per E-Mail an info@mtv-bs.de (auch in ukrainischer Sprache möglich), telefonisch unter (0531) 49218 oder bei der Beratungsstunde.

Zur Umsetzung dieses Projekts freut sich der MTV über Spenden:MTV Braunschweig v. 1847 e.V.IBAN: DE91 2699 1066 6039 2510 00Verwendungszweck: Willkommen im MTV

red

