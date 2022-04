Braunschweiger Polizei: So lief das Wochenende auf der Partymeile

Braunschweig. Nachdem Partynächte in Braunschweig heftig eskaliert sind, startet die Polizei ein neues Einsatzkonzept. So war die Lage am vergangenen Wochenende.

Ein Symbolfoto vom Gieseler Turm. Diese Halloweenparty 2019 verlief friedlich. Allerdings musste die Polizei an den vergangenen Wochenenden häufig an der Braunschweiger Partymeile eingreifen.

Massenschlägereien, Bedrohungen, Drogen: Die Braunschweiger Partymeile in den Bereichen der Wallstraße und des Gieseler Turms hat an den vergangenen Wochenenden häufig für negative Schlagzeilen gesorgt. Bei einem Einsatz musste die Polizei fast alle Streifenbeamten zusammenziehen, um eine Massenschlägerei zu stoppen.

Polizei startet neues Einsatzkonzept, um Partys sicher zu machen

Aufgrund dieser Eskalationen an den vergangenen Wochenenden hat die Polizei ein neues Einsatzkonzept umgesetzt, teilen die Braunschweiger Beamten mit. Als schnelle Reaktion auf die Häufung der Auseinandersetzungen, heißt es von der Polizei, sehe das neue Einsatzkonzept vor, die Präsenz der Beamtinnen und Beamten vor Ort zu erhöhen.

Dies wurde an diesem Wochenende laut Polizei erfolgreich umgesetzt. So kam es zu keinen größeren Auseinandersetzungen im Bereich der Braunschweiger Partymeile. Aufgrund der positiven Resonanz will die Polizei dieses Konzept auch an den nächsten Wochenenden fortführen.

red

