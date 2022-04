Kriminalstatistik So werden Polizeibeamte attackiert – auch in Braunschweig

Seit einigen Jahren registriert die Braunschweiger Polizei zunehmende Gewalt gegen ihre Einsatzkräfte. Auch im vergangenen Jahr ist die Zahl der Straftaten laut der Kriminalstatistik erneut gestiegen. 198 Straftaten gegen Polizeibeamte wurden demnach erfasst – im Vorjahr waren es 188. Die Zahl der verletzten Opfer erhöhte sich auf 74 (im Vorjahr 71).

Thomas Bodendiek, Leiter der Polizeiinspektion, sagt dazu laut einer Pressemitteilung: „Die Fallzahlen spiegeln die teilweise vorherrschende Respektlosigkeit und Gewaltbereitschaft gegenüber den einschreitenden Kolleginnen und Kollegen wider. Dies ist besorgniserregend und nicht zu tolerieren.“

Frau beißt Polizeibeamten in die Wade, auch dessen Kollegin wird verletzt

Immer wieder würden Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte in augenscheinlich harmlosen Situationen angegriffen. Erst kürzlich war es im Madamenweg zu einem heftigen Vorfall gekommen: Eine Funkstreifenbesatzung wird mittags wegen eines medizinischen Notfalls zu einer Frau (38) gerufen. Diese reagiert jedoch sehr aggressiv und versucht die Wohnungstür zuzuschlagen.

Die Polizeibeamtin (35) will sie daran hindern und greift in Richtung der Tür. Dabei zersplittert ein Glaseinsatz und schneidet der Polizistin den Unterarm auf – sie wird verletzt und verliert viel Blut. Als die Verursacherin anschließend ins Krankenhaus gefahren wird, beißt sie während des Transports einem Polizeibeamten (28) so stark in die Wade, dass auch er in der Notaufnahme behandelt werden muss.

Faustschläge, Bisse und Angriff mit Butterfly-Messer

Wir schildern beispielhaft einige Fälle aus dem vergangenen Jahr:

Bei einer körperlichen Durchsuchung attackiert im Dezember 2021 ein Beschuldigter einen Polizeibeamten mit Faustschlägen ins Gesicht.

Eine 13-Jährige greift im November einen Polizeibeamten mit einem Butterfly-Messer an.

Nach einer Trunkenheitsfahrt schlägt ein E-Scooter-Fahrer im Oktober einen Polizeibeamten mit der Faust. Dieser erleidet Prellungen und Schürfwunden. Ebenfalls im Oktober widersetzt sich eine Beschuldigte der Gewahrsamnahme – im bereits gefesselten Zustand versucht sie weiterhin, einem Polizeibeamten den Daumen zu brechen.

Nach Zahlungsstreitigkeiten in einem Bordell im September 2021 wird ein Mann mehrfach des Platzes verwiesen. Er ignoriert die Aufforderungen. Als die Einsatzkräfte ihn daraufhin aus dem Etablissement führen, beißt er einem Polizeibeamten in die Hand.

Betrunkener würgt einen Polizisten

Im August 2021 werden Polizisten zu Streitigkeiten in einer Wohnung gerufen. Noch vor der Wohnungstür werden sie durch die Bewohnerin und die zwei Bewohner angegriffen. Zwei Beamtinnen und ein Beamter werden hierbei verletzt.

Ebenfalls im August greift ein Betrunkener in einem Mehrfamilienhaus Polizeibeamte an. Bewohner hatten den Mann schlafend im Treppenhaus gesehen und die Polizei gerufen. Als die Beamten den Mann wecken und auffordern, das Haus zu verlassen, greift dieser unvermittelt an. Er würgt einen Polizisten und schlägt um sich. Nur mit Hilfe einer weiteren Funkstreifenbesatzung gelingt es, den Mann zu fixieren. Eine Polizeibeamtin (23) und ihr Kollege (30) werden leicht verletzt.

Im Juli 2021 flieht ein Mann nach der Ankündigung eines Suizids auf den Bahngleisen des Hauptbahnhofs vor den Polizisten. Es gelingt diesen, den Mann zu stellen und aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Allerdings widersetzt er sich und attackiert einen Polizeibeamten.

Mann schlägt Polizeibeamtin ins Gesicht

Im Juni widersetzt sich ein Beschuldigter schlägt um sich, beißt und kratzt. Schließlich versucht er, die Dienstpistole eines Polizeibeamten aus dessen Holster zu ziehen. Ein Beamter ist laut der Polizei aufgrund der Widerstandshandlungen nicht mehr dienstfähig.

Ebenfalls im Juni wehrt sich ein Mann gegen die Einlieferung ins Gewahrsam. Er schlägt einer Polizeibeamtin ins Gesicht und verletzt einen Kollegen an der Hand.

Im April 2021 widersetzt sich eine Frau der Identitätsfeststellung durch Treten und Spucken.

Ein Mann leistet Widerstand, als er im März in die Justizvollzugsanstalt gebracht werden soll. Er verletzt dabei einen der Vollzugsbeamten am Knie.

Bei einem Feuerwehreinsatz im Februar 2021 bedroht ein Mann die Einsatzkräfte. Diese rufen daraufhin zur Verstärkung die Polizei. Der Mann lässt sich aber nicht beruhigen, sondern attackiert auf die Polizeibeamten mit Schlägen und Tritten – mehrere von ihnen werden verletzt.

