Braunschweigs altes Bürohochhaus wird fit für Flüchtlinge

Braunschweig. Die ersten Wohnungen an der Otto-von-Guericke-Straße sind bereits fertig. Am 1. Mai sollen 30 Familien einziehen.

Die Stadt Braunschweig sucht nach Lösungen, die vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen. Zwei Hotels werden angemietet. Aber auch das alte Bürohochhaus an der Otto-von Guericke-Straße. Es steht seit vier Jahren leer. Baustellen-Besuch mit Eigentümer Helmut Streiff.

Dass das alte Bürohochhaus Flüchtlingsunterkunft wird, das hat sich Streiff nie träumen lassen. Als er vor vier Jahren das mittlerweile 50 Jahre alte Gebäude kaufte, sollte es zum Bürohochhaus umgebaut werden. „Wohnen ist hier nicht genehmigt“, sagt er. Vor vier Monaten dann der Vorstoß von SPD, CDU und FDP, Wohnen dennoch zuzulassen. Die Verwaltung verlangte ein Brandschutz- und Schallschutzgutachten. Streiff: „Wenn man mit der Verwaltung ergebnisorientiert darüber spricht, ist das kein unüberwindliches Hindernis.“ Vier Millionen Euro wollte er investieren. „In zwei Jahren wäre der Umbau wohl fertig gewesen.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Helmut Streiff am Eingangsbereich. Die Klingelanlage wurde gestohlen und muss ersetzt werden. Foto: STACHURA / JS

Es wird nun anders kommen. Seitens der Stadtverwaltung heißt es, ein Schallschutzgutachten sei nicht nötig. „Denn für die Unterbringung von Geflüchteten hat der Gesetzgeber seit 2014 Erleichterungen geschaffen, die hier dazu führen, dass ein Schallgutachten nicht vorgelegt werden muss. Anders als es bei allgemeiner Wohnnutzung vorgeschrieben wäre.“ Brandschutz-Auflagen müssten gleichwohl eingehalten werden. Davon sei eine Anmietung abhängig.

Eine so überraschende Wendung, das sagt Streiff selbst, „dass ich nun im Verdacht stehe, mir mit der Vermietung die Taschen voll zu stecken oder gekungelt hätte“. Streiff zitiert aus dem Mietvertrag: „Die ersten 30 Wohnungen werden für insgesamt 9000 Euro vermietet. Wenn im November die restlichen 30 Wohnungen hinzu kommen, steigt die Monatsgesamtmiete auf 10.000 Euro. Und nach zwei Jahren auf 15.000 Euro. Ich wüsste nicht, wo man in Braunschweig eine möblierte Wohnung in der Größe von 34 bis 41 Quadratmetern für monatlich 250 Euro mieten kann.“

Ein neuer Stromanschluss muss noch gelegt werden

Streiff verweist darauf: „Zuletzt wurden im Hochhaus 600 Euro Miete monatlich bezahlt - und das war vor vier Jahren. Ich mache das wegen der Flüchtlinge.“ Zumal noch erhebliche Investitionen anstehen. Die Bauarbeiten haben unter erschwerten Bedingungen begonnen. Wasser kommt aus einer Notleitung, Strom vom Nachbar Lidl. Streiff sagt: „Allein ein neuer Stromanschluss wird rund 100.000 Euro kosten.“ Ähnlich der Preis für eine neue Ölheizung. Sie ist marode und überdimensioniert. Einst wurden vom Hochhaus aus auch die längst vergangenen Aldi- und Intersport-Filialen nebenan versorgt.

Eine Fensterlaibung wird ausgebessert und neu gestrichen. Foto: STACHURA / JS

Unzählige Arbeiten warten noch im Innern. „Die Substanz selbst ist in Ordnung“, sagt Norman Klopp. Er wird von Mai an die Hausmeistertätigkeiten übernehmen. „Das größte Problem ist der Vandalismus. Selbst in den obersten Geschossen waren sie.“ Um die 30 Wohnungen bis zum siebten Geschoss bezugsfertig zu machen, kommt Ersatz aus den Stockwerken darüber. Glastüren, Schranktüren, Elektrogeräte. Der Fahrstuhl funktioniert mittlerweile wieder. Beleuchtete Hinweise auf Fluchtwege hängen bereits, an den Türrahmen kleben Merkzettel. Was ist erledigt? Was muss noch erledigt werden?

Die ersten Wohnungen sind bereits fertig. Streiff sagt: „Wir haben zurzeit sechs andere Baustellen. Ich habe die Handwerksbetriebe dort gebeten, zunächst die Arbeiten im Hochhaus zu erledigen. Das hat Priorität.“ Größtes Problem: „Während der Osterferien herrscht Hochkonjunktur bei den Reinigungsfirmen. Die sind in den Schulen beschäftigt. Erst nach den Ferien gibt es Kapazitäten.“

Blick in eine Küche, die bereits fertig ist. Foto: STACHURA / JS

Von Mai an geht es in den Geschossen acht bis zehn weiter. Dorthin reicht die Rettungsleiter der Feuerwehr nicht mehr. Wohnungen müssen aus Sicherheitsgründen zusammengelegt und neue Türen samt Schließsystemen eingebaut werden. Die notwendige Brandmeldeanlage habe Lieferzeit, erzählt Streiff. Darum sei der Bezug auch erst am 1. November vorgesehen.

Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von sechs Jahren

Sechs Jahre läuft der Mietvertrag. Anschließend will Streiff das Hochhaus tatsächlich für Wohnen umbauen. Eine lange Zeit, sagt er: „Dann bin ich 80.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de