Endlich wieder Osterfeuer! Alle Termine für Braunschweig

Braunschweig. Bislang haben 34 Veranstalter bei der Stadt Osterfeuer angemeldet. Wir zeigen, wo die Flammen an Ostersamstag und Ostersonntag in Braunschweig lodern.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause haben jetzt wieder viele Braunschweiger Vereine und Gruppen für Ostersamstag und Ostersonntag Osterfeuer angemeldet – insgesamt 34. Viele Kleingärtnervereine sind darunter und unter anderem auch Bürgergemeinschaften, Sportvereine und Freiwillige Feuerwehren. Die Osterfeuer sind öffentlich und jedes Jahr ein beliebter Treffpunkt vor allem in den Ortsteilen.

Die Stadtverwaltung weist in einer Pressemitteilung daraufhin, dass Osterfeuer nicht für die Abfallbeseitigung missbraucht werden dürfen. Nur Baum- und Strauchschnitt sind zulässig. Und: „Das Feuer darf nur so abgebrannt werden, dass Menschen oder benachbarte Grundstücke nicht durch Rauch oder Funkenflug gefährdet oder erheblich belästigt werden.“ Nach dem Abbrennen müssen die Osterfeuerplätze wieder gesäubert werden. Die Asche darf nicht zu Düngezwecken in der Landwirtschaft oder in Klein- beziehungsweise Hausgärten verwendet werden, sondern ist als Abfall zu entsorgen.

Mit Stand vom 6. April haben die folgenden Veranstalter bei der Stadtverwaltung ein Osterfeuer angemeldet.

Das Osterfeuer 2018 beim KGV Mückenburg. Foto: Markus Hörster / BestPixels.de

Diese Osterfeuer finden am Ostersamstag statt

KGV Asseblick

Samstag, 16. April, 17 Uhr, Freifläche am Vereinsheim

Förderverein Feuerwehr Ölper

Samstag, 16. April, 19 Uhr, Zum Wiesengrund

Bürgergemeinschaft Gartenstadt 1950

Samstag, 16. April, 17 Uhr Festplatz Gartenstadt

KGV Ibenkamp

Samstag, 16. April, 18.30 Uhr, Militschstraße Vereinsgelände

KGV Kennel

Samstag, 16. April, 18 Uhr, KGV Kennel

GV Kennelblick

Samstag, 16. April, 17 Uhr, KGV Kennelblick

Ortsfeuerwehr Leiferde

Samstag, 16. April, 18 Uhr, Deiweg Thiederlindenberg

KGV Lünischhöhe

Samstag, 16. April, 18 Uhr, Festplatz KGV Lünischhöhe

KGV Lünischkamp

Samstag, 16. April, Am Lünischteich

KGV Mückenburg

Samstag, 16. April, 19.30 Uhr, Parkplatz links neben Gang 1

KGV Moorhütte

Samstag, 16. April, 19 Uhr, Wiese vor dem Vereinsheim

KGV Nussberg

Samstag, 16. April, 18 Uhr, Parkplatz Vereinsheim

RSV Braunschweig, (Fußballabteilung)

Samstag, 16. April, 19 Uhr, Sportplatz Werkstättenweg 6-8

KGV Sonniges Land

Samstag, 16. April, 16.30 Uhr, Containerplatz Wienerstraße 12

GV Sportbahn Riddagshausen

Samstag, 16. April, 19.30 Uhr, Ebertallee 72b, Vereinsgelände

KGV Stöckheim

Samstag, 16. April, 16 Uhr, Festwiese, Leiferdestraße

Ortsfeuerwehr Veltenhof

Samstag, 16. April, 19 Uhr, Sandanger/An der Kippe in Veltenhof

Wer-bremst-verliert

Samstag, 16. April, 19 Uhr, Betonplatz Völkenrode, Hartriegelweg

KGV Soolanger

Samstag, 16. April, 19 Uhr, Brennplatz auf der Wiese des „KGV Soolanger“

Ortsfeuerwehr Broitzem, Veranstaltungsservice Sonntag

Samstag, 16. April, 17 Uhr Festplatz Kruckweg

CDU Ortsverband Stöckheim-Leiferde

Samstag, 16. April, 17.30 Uhr Festplatz Bruchweg

KGV Madamenweg

Samstag, 16. April, 18 Uhr, KGV Madamenweg, Garten 416

KGV Mastbruch

Samstag, 16. April, 18 Uhr, Brodweg 20a

KGV Mittelriede

Samstag, 16. April, 19.30 Uhr, Wendeplatz KGV Mittelriede

SV Kralenriede

Samstag, 16. April, 18.30 Uhr, Sportplatz SV Kralenriede

KGV Sonnenschein

Samstag, 16. April, 18.30 Uhr, Schefflerstraße 35

Bürgergemeinschaft Südstadt

Samstag, 16. April, 17-22 Uhr, Festplatz Griegstraße

Ein Feuerwehrmann packte 2018 beim Osterfeuer des KGV Lünischhöhe mit an. Foto: Markus Hörster / BestPixels.de

Diese Osterfeuer finden am Ostersonntag statt

Pfarrverband St. Marien der Katholischen Jungen Gemeinde

Sonntag, 17. April, 19 Uhr, Volkmaroder Straße 19

Ortsfeuerwehr Harxbüttel

Sonntag, 17. April, 19 Uhr, Lagesbüttelstraße

Ortsfeuerwehr Thune

Sonntag, 17. April, 18 Uhr, Gemarkung Thune, Flur 3, Flurstück 478/2, nördlich Ziegelmasch

Osterfeuergemeinschaft Watenbüttel

Sonntag, 17. April, 18 Uhr, Osterfeuerplatz Watenbüttel (Celler Heerstraße 339)

Naturfreunde Braunschweig

Sonntag, 17. April, 18 Uhr, Schrotweg 112

KGV Himmelreich

Sonntag, 17. April, 18 Uhr, Bahndamm bei der alten Dammstraße

CDU Ortsverband Rüningen

Sonntag, 17. April, 15.30 Uhr, Festplatz Rüningen

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de