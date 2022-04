Anschwimmen im eiskalten Braunschweiger Kanal-Wasser

Auch in diesem Jahr werden die Mitglieder der Ortsgruppe Braunschweig der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die Wachsaison mit dem traditionellen Anschwimmen durch den Mittellandkanal eröffnen. Das Anschwimmen findet in diesem Jahr am Ostermontag, 18. April, um 10 Uhr am Okerdüker in Watenbüttel statt.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu dieser Zeit werden laut Mitteilung etwa zehn aktive Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der Ortsgruppe in das kalte Wasser springen, um den Mittellandkanal, der am Okerdüker in Watenbüttel etwa 30 Meter breit ist, zu durchschwimmen.

Nach etwa der Hälfte der Strecke werden Arme und Beine sehr schwer

Für die Schwimmer sei die 60 Meter lange Strecke durch das circa 8 Grad kalte Wasser eine große Herausforderung, da nach etwa der Hälfte der Strecke Arme und Beine sehr schwer würden, heißt es. Abgesichert werden die Schwimmerinnen und Schwimmer daher durch das Motorrettungsboot der DLRG und die Taucher der Schnell-Einsatzgruppe (SEG) Tauchen der Ortsgruppe.

Seit 1953 währt nun diese Tradition, diese findet nach zweijähriger Corona-Pause wieder in Präsenz am Okerdüker statt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de