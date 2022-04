Küchentipp aus Braunschweig: Der zarte Bruder des Bärlauchs

Braunschweig. Kluskes Besserbissen: Was macht den Wunderlauch so paradox oder gar seltsam? Wie erkennt man ihn? Und was unterscheidet ihn vom Bärlauch?

Ein neues Gewächs breitet sich in deutschen Wäldern und Parks aus und überflutet im Frühjahr die Böden. Wenn die größeren Büsche und Bäume Anfang April noch wenig Blattwerk tragen, nutzt der Wunderlauch die dadurch noch vermehrt auf den Boden treffenden Sonnenstrahlen zur Fotosynthese.

Die Zeit ist begrenzt, und so strengt er sich ordentlich bei seiner Vermehrung an. In kürzester Zeit bildet er einen riesigen grünen Teppich. Sobald die größeren Bäume erst ihr dichtes Blätterkleid tragen, ist es damit vorbei, da sich nur noch selten ein paar Lichtstrahlen auf den Boden verlieren.

Bekömmliches Lauchgewächs, das mit dem Bärlauch verwandt ist

So wirklich neu ist die an breite Grashalme erinnernde Pflanze nicht. Ursprünglich stammt sie aus Nord-Iran, Zentral-Asien und dem Kaukasus. Von dort brachte sie vor etwa 200 Jahren der Botaniker Friedrich August Marschall von Bieberstein mit nach Deutschland und nannte sie „Scilla paradoxa“. Vielleicht wegen der dem Blaustern (Scilla) ähnlichen kleinen Blüten. Dass diese weiß und nicht wie üblich blau waren, fand Bieberstein möglicherweise so „paradox“.

Zum Glück lag er damit ziemlich falsch, denn im Gegensatz zur giftigen Gattung „Blaustern“, handelt es sich bei seiner Entdeckung um ein bekömmliches Lauchgewächs, das mit dem Bärlauch verwandt ist. So wurde später das „Scilla“ in „Allium“, also Lauch geädert, der paradoxe Anhang durfte bleiben: „Allium paradoxum“, im weitesten Sinne also „Seltsamer Lauch“. Da sieht man einmal mehr, dass auch ein noch so interessanter Name oft wenig Sinn ergibt.

Das Aroma ist weniger intensiv als das des Bärlauchs

Aus den botanischen Gärten fand der sich rasant ausbreitende Lauch schnell ins Freie. Ende des 19. Jahrhunderts bedeckte er viele Flächen in und um Berlin. Bis heute ist er daher auch als „Berliner Lauch“ bekannt – und mittlerweile sogar in unserer Region angekommen.

Das Aroma des Wunderlauchs ist weniger intensiv als das des Bärlauchs. Man kann also eine ordentliche Menge des Grüns in der Küche verwenden, ohne dass es zu penetrant wird. Zu viel Hitze mögen die zarten Blätter nicht so gern, es bieten sich Zubereitungen an, für die der Wunderlauch nur geschnitten oder gemixt wird, also jede Art von Dips, Pestos oder kalte Suppen.

Torsten Kluske betreibt die Kochschule KochBlogHaus in Braunschweig. Foto: Torsten Kluske

Rezept für aromatisierte Butter

Perfekt eignet sich auch eine aromatisierte Butter, die ich Ihnen im heutigen Rezept vorstellen möchte. Für 250 g Wunderlauchbutter benötigen Sie: 250 g Butter — 100 g frischen Wunderlauch (oder Bärlauch) — den Abrieb einer Zitrone — ½ TL Salz — Pfeffer aus der Mühle.

Die Butter sollte zimmerwarm sein. Den Wunderlauch mit einem scharfen Messer sehr fein schneiden. Nicht zu stark hacken, da sonst viel Flüssigkeit austritt. In einer großen Schüssel mit einer Gabel die nicht zu weiche Butter mit dem Wunderlauch, Salz, Pfeffer und dem Zitronenabrieb sehr gut vermischen. Alles auf ein großes Stück Frischhaltefolie geben und zu einer großen, länglichen Wurst formen. Diese in die Folie einrollen und anschließend die Enden verzwirbeln, bis die Butter eine schöne, kompakte Rolle ergibt.

Butter lässt sich aus Sahne leicht selbst herstellen

Im Kühlschrank wieder fest werden lassen. Bei Bedarf in Scheiben schneiden, diese von der Folie befreien und auf eine Scheibe Baguette, eine Portion Nudeln oder Ihr Grillgut geben. Den Rest können Sie einfrieren oder eine Woche bis zum nächsten Einsatz im Kühlschrank lagern.

Auch die Butter können Sie übrigens ganz leicht aus Sahne selbst herstellen. Einfach den Rahm so lange aufschlagen, bis sich das Butterfett von der Buttermilch trennt. Sie können auch ein großes Glas mit Schraubverschluss verwenden und kräftig schütteln.

Anschließend gießt man alles durch ein Sieb, wäscht die darin zurückgehaltenen Butteransammlungen in eiskaltem Wasser aus und formt aus den Kleinteilen ein kompaktes Stück. Ihre Gäste werden Sie für Ihre selbstgemachte Butter bewundern.

Der Autor betreibt die Kochschule KochBlogHaus in Braunschweig.

