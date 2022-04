Braunschweig. Mit Partnern organisiert die Stadtbad GmbH in den Ferien Crashkurse. Der Nachholbedarf ist riesig. In welchen künftigen Kursen gibt es noch Plätze?

Wasserwelt Schwimmkurs-Initiative in den Osterferien in Braunschweig

Unzählige Schwimmkurse mussten angesichts der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren ausfallen. Lange Zeit waren die Bäder komplett geschlossen, und als sie öffnen durften, dann nur mit Einschränkungen. Viele Kinder konnten daher nicht Schwimmen lernen, der Nachholbedarf ist immer noch sehr groß.

Die Stadtbad GmbH ist schon seit etlichen Monaten dabei, zusammen mit Partnern insbesondere in den Ferien Kurse auf die Beine zu stellen. „Bestehende Kurse wurden verstärkt, darüber hinaus werden Crashkurse angeboten. Das Ziel: Möglichst viele Kinder sollen Schwimmen lernen“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch jetzt in den Osterferien sei wieder eine Schwimmkurs-Initiative gestartet worden: organisiert von der United Kids Foundations, dem Kinderhilfswerk der Volksbank BraWo, und dem VfL Wolfsburg. Beteiligt sind der Stadtsportbund Braunschweig und die Schwimm-Start-Gemeinschaft Braunschweig.

In den Sommerferien soll es wieder zusätzliche Kurse geben

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum war jetzt mit Vertreterinnen und Vertretern der Projektpartner zu einem Pressetermin in der Wasserwelt. „Schwimmen zu können, kann lebensrettend sein. Zusätzliche Angebote zu den regulären Schwimmkursen sind daher ein wichtiger weiterer Baustein, um unsere Kinder schwimmsicher zu machen“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Auch in den Sommerferien sollen demnach neben den städtischen Bädern zwei Lehrschwimmbecken und ein Therapiebecken als Beitrag der Stadt weitestgehend für zusätzliche Schwimmkursangebote zur Verfügung stehen, kündigte Kornblum an.

Stadtbad-Geschäftsführer Tobias Groß betont: „Ob Urlaub am Strand oder der Ausflug an den Baggersee – den Anteil an schwimmfähigen Kindern zu erhöhen ist wichtiger denn je.“ Corinna Kunth, Vorsitzende der Schwimm-Start-Gemeinschaft, sieht Schwimmenlernen ebenfalls als gesellschaftliche Verantwortung und hofft zudem auf schwimmbegeisterte Talente aus Braunschweig: „Das frühe Heranführen an das Wasser ist enorm wichtig. Nur wer schwimmen lernt, kann feststellen, dass er oder sie Freude an der Bewegung im Wasser hat und dafür ein Talent entwickeln“, sagt sie laut der Pressemitteilung.

Stadtsportbund organisiert Schwimmkurs für 45 Grundschulkinder

Der Präsident des Stadtsportbunds, Otto Schlieckmann, weist daraufhin, dass der Stadtsportbund bereits seit Jahren Schwimmkurse für Kita- und Grundschulkinder organisiere. Damit wolle man einerseits dem Bewegungsmangel in der Entwicklung von Kindern entgegenwirken – und andererseits Defizite in der Schwimmausbildung, insbesondere bei Dritt- und Viertklässlern, durch außerschulische Angebote mildern. „Mit der Unterstützung verschiedener Stiftungen ist es auch in den Osterferien im Rahmen der schulischen Ferienbetreuung möglich, insgesamt fünf Schwimmkurse für 45 Kinder der Grundschulen Schwarzer Berg und Ilmenaustraße durchzuführen“, so Schlieckmann.

Eine Übersicht über Kinder-Schwimmkurse der Stadtbad GmbH gibt es hier. Vielfach ist nur ein Vermerk auf der Warteliste möglich. Freie Plätze gibt es fürs Babyschwimmen und für die Wassergewöhnung für ein- bis dreijährige Kinder.

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Braunschweig

Mehr zum Thema

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de