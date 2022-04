Neue Konzertreihe „SOUND VOR ORT“ startet in Braunschweig

Die Stadt Braunschweig startet in Kooperation mit dem Verein hotel666 Metalclub eine neue Musikreihe. „Sound vor Ort“ beginnt am Samstag, 16. April, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) mit einem Konzert im Saal des Kufa-Hauses am Westbahnhof 13. Headliner der ersten Show ist laut einer Pressemitteilung der Stadt die niederländische Hardcore Band „Born from Pain“. Unterstützt wird die Gruppe durch die Mannheimer Hardrock-Band „El Pistolero“ zusammen mit der lokalen Speedrock-Band „Gentlemen Power Club“.

„Mit der neuen Konzertreihe werden verschiedene unterrepräsentierte Musikrichtungen, die sonst eher selten auf Bühnen in Braunschweig zu hören und zu erleben sind, in den Fokus gerückt“, erläutert die Stadtverwaltung.

Tickets jetzt schon sichern

Erhältlich sind Tickets für fünf Euro (zzgl. Gebühren), ermäßigt drei Euro, im Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kufa.haus/bornfrompain erhältlich. Karten an der Abendkasse kosten acht Euro, ermäßigt sechs Euro.

Folgende Personengruppen sind für den ermäßigten Eintritt berechtigt: Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten (bis 35 Jahre), Arbeitslosengeld-II-Empfängerinnen und Empfänger, Personen mit einem Grad der Behinderung ab 50, Inhaberinnen und Inhaber des BS-Mobilticket-Plus, der Braunschweiger Ehrenamtskarte oder des Braunschweig Passes sowie Personen, die sich im Bundesfreiwilligendienst oder Jugendfreiwilligendienst befinden. Die Ermäßigungsberechtigung ist beim Einlass vorzulegen.

