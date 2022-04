Braunschweig. „Seventeen – Power of Love: The Movie“ zeigt Performances, Interviews und Kommentare der 13 Mitglieder. Der Vorverkauf für zwei Vorführungen läuft.

Fünf Platin-Alben in Korea, zwei aufeinanderfolgende Wochen in den US-Billboard-200-Charts und Platz 1 in den japanischen Oricon-Charts – die koreanische K-Pop-Band Seventeen dominiert die Musikcharts weltweit. Das Astor Filmtheater in Braunschweig zeigt jetzt zweimal den Film „Seventeen – Power of Love: The Movie“.

Der Film zeige die 13 Mitglieder von ihrer ganz privaten Seite, heißt es in der Pressemitteilung des Kinos: „Eindrucksvolle Performances, ausführliche Interviews und Kommentare zu ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft! Eine filmgewordene Liebeserklärung von Seventeen an die ,Carats’, wie sie Ihre Fans nennen!“ Die Gruppe wurde 2015 gegründet.

Der Vorverkauf hat begonnen

Das Astor zeigt den Film am Mittwoch, 20. April, um 19.45 Uhr, und am Samstag, 23. April, um 17.30 Uhr. Ticketpreise: 13 bis 16,50 Euro. Mehr Infos: www.svtpoweroflovethemovie.com

Braunschweiger Astor zeigt die K-Pop-Boygroup Seventeen im Film

red

