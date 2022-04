Braunschweig. Gründonnerstag wird mit der Performance „Mahl ganz anders“ Leonardo da Vincis berühmtes Gemälde vom letzten Abendmahl in der Innenstadt nachgestellt.

So sieht es aus, wenn das Straßentheater „mahlganzanders“ loslegt – das Foto ist in Hamburg entstanden.

Kirche und Ostern Kirche veranstaltet Abendmahl-Aktion in Braunschweig

An Gründonnerstag bringt ein Team unter der Leitung des Internetportals evangelisch.deLeonardo da Vincis berühmtes Gemälde vom letzten Abendmahl als lebendiges Denkmal in die Braunschweiger Innenstadt. Der Gründonnerstag wird von den christlichen Kirchen traditionell als der Tag gefeiert, an dem Jesus das Abendmahl einsetzte. Anschließend wurde er verhaftet und verurteilt.

Pressesprecher Torsten Spille erläutert, was zu erwarten ist: „Die Choreografie ist recht einprägsam: Dreizehn Leute gehen im Gänsemarsch durch die Straßen der Stadt. An neun verschiedenen Orten halten sie an und bauen einen langen Tisch auf. Er wird gedeckt, die Darsteller nehmen Platz und beginnen zu essen. Dann friert die Szene ein und verwandelt sich langsam zu dem berühmten Mailänder Wandgemälde Leonardo da Vincis. Ein Ton wird immer lauter, bis schließlich der Darsteller des Judas seinen Geldbeutel auf den Tisch haut und die Szene verlässt.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwischen Altstadtmarkt, Schlossplatz und Michaeliskirche

Das Projekt „Mahl ganz anders“ gibt es ihm zufolge seit 2011. Es wurde bereits in verschiedenen Städten aufgeführt, darunter Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Kassel. „Durch die Pandemie war es zwei Jahre lang nicht möglich, das Projekt in der gewohnten Weise stattfinden zu lassen“, so Spille. Nun kehre das Projekt auf die Straße zurück. In der Innenstadt werden verschiedene Orte angesteuert (Zeitangaben sind Näherungswerte):

•Station 1: Altstadtmarkt (13 Uhr)

•Station 2: Sack 4 (13.45 Uhr)

•Station 3: Domplatz (14.10 Uhr)

•Station 4: Schlossplatz (14.30 Uhr)

•Station 5: St. Magni-Kirche (14.50 Uhr)

•Station 6: Damm (15.50 Uhr)

•Station 7: Kohlmarkt (16.10 Uhr)

•Station 8: Bankplatz (16.30 Uhr)

•Station 9: Michaeliskirche (16.50 Uhr)

Abschluss beim Gottesdienst in der Michaeliskirche

Dazwischen und danach können weitere spontane Aufführungen stattfinden. Der Abschluss findet ab 18 Uhr im Gottesdienst in der Michaeliskirche statt. An dem Projekt beteiligen sich auch Menschen aus Braunschweiger Kirchengemeinden, zum Beispiel Pfarrer Jakob Timmermann von der Michaelisgemeinde und Pfarrerin Johanna Klee, Studienleiterin am Theologischen Zentrum.

Der aktuelle Standort der Gruppe soll ständig über Twitter bekanntgegeben werden: #mahlganzanders. Wer die Aktion nicht am Ort verfolgen könne, habe dazu im Internet Gelegenheit, so Spille: evangelisch.de sendet die Aktion live auf Facebook und Instagram.

Das Internetportal evangelisch.de ist Teil des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP), dem zentralen Medienunternehmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen. Das Gemeinschaftswerk trägt unter anderem auch die Redaktion des evangelischen Magazins chrismon und die epd-Zentralredaktion, außerdem organisiert es die Rundfunkarbeit der EKD sowie das evangelische Contentnetzwerk yeet.

Mehr zu den Kirchen in Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de