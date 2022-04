Braunschweig: Spaziergänger finden menschliche Knochenteile

Braunschweig. Sie machten den Fund am Ringgleis in der Lindenbergsiedlung. Ein Leichenspürhund entdeckte noch mehr Knochen. Die Polizei sucht weiter.

Eine Gruppe von Spaziergängern hat am Sonntag in Braunschweig einen gruseligen Fund gemacht: In der Lindenbergsiedlung – im Südosten Braunschweigs – entdeckten sie mittags gegen 13.10 Uhr menschliche Knochenteile. Der Fundort liegt am Reindagerothweg, auf dem der Ringgleisweg verläuft, ganz in der Nähe des Busdepots der BSVG.

Normalerweise ist dieser Bereich zwei bis drei Meter hoch mit Büschen und Brombeerhecken bewachsen. Ein völlig unzugängliches Gelände. Ende 2020 hatte die Politik allerdings beschlossen, genau dort eine Ringgleis-Abkürzung einzurichten. Radfahrer sollen nicht länger in gefährliche Nähe zu Lastwagen kommen, die die Lindenbergallee nutzen. Auf der Länge von 300 Metern sollte das Ringgleis durch den bislang unzugänglichen Bereich führen. Wie Polizeisprecher Jonas Brockfeld mitteilt, habe die Stadt den Bereich deswegen kürzlich gerodet.

Leichenspürhund findet weitere Knochen

Nach dem Fund am Sonntag habe die Polizei zunächst Fotos von den Knochen gemacht und zur Rechtsmedizin in Hannover geschickt, so Brockfeld. Deren Urteil: Es könnte sich um menschliche Knochen handeln. Daraufhin war am Montag die Leichenspürhündin Luna von der Polizei Goslar im Einsatz. Die Schäferhündin entdeckte weitere Knochen. Der Verdacht bestätigte sich: Es sind menschliche Knochen.

Die Drohnengruppe der Malteser machte Übersichtsfotos von dem Bereich. Die Polizei spricht von einem Tatort. Allerdings ist noch völlig unklar, ob es auch der Todesort ist – und wie die Person zu Tode gekommen ist. Außerdem sei es noch zu früh, um Aussagen zum Alter, zum Geschlecht oder gar zur Identität zu treffen, so Brockfeld.

Auch Schädelfragmente wurden entdeckt

Zur Menge der Knochen sagt er, es könnte sich schätzungsweise um ein Drittel eines gesamtes Körpers handeln. Auch Schädelfragmente seien darunter. Die Suche läuft aktuell noch weiter – etwa zwei Dutzend Einsatzkräfte von Bereitschaftspolizei, Kriminalpolizei und Spurensicherung sowie zwei Rechtsmedizinerinnen aus Hannover sind vor Ort. Was die Spurensicherung kompliziert macht: Noch ist unklar, inwiefern Knochenteile durch das Roden möglicherweise beschädigt wurden.

Der Fundort. Foto: Jürgen Runo

Die Polizei vermutet, dass die menschlichen Überreste möglicherweise schon mehrere Jahre in dem Gebüsch gelegen haben könnten. Kleidungsstücke oder andere Utensilien seien bislang nicht gefunden worden. Voraussichtlich am Dienstagabend soll die Suche abgeschlossen sein und die Sperrung des Ringgleises wieder aufgehoben werden.

Den Reindagerothweg wurde in den 1990er Jahren angelegt, wie sich der ehemalige Bezirksbürgermeister Dirk Rühmann erinnert, und zwar im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn. Die Knochen wurden jetzt sehr nahe an der Lindenbergallee gefunden.

Polizeisprecher Jonas Brockfeld rechnet damit, „dass es wohl einige Wochen dauern könnte, bis die rechtsmedizinischen Untersuchungen zu neuen Erkenntnissen führen“.

Der Artikel wurde aktualisiert.

