Braunschweig. Eine Person hat in einer Diskothek am Gieseler Wall lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitten. Polizei spricht von „versuchtem Tötungsdelikt“.

Das Opfer wurde in einer Diskothek in Braunschweig durch einen Messerangriff lebensbedrohlich verletzt (Symbolbild).

Attacke in Braunschweiger Club – Opfer lebensbedrohlich verletzt

Eine Person wurde am Freitagmorgen in einer Diskothek am Gieseler Wall mit einem Messer angegriffen und dabei lebensbedrohlich verletzt.

Wie die Polizei berichtet, handelte es sich bei dem Angriff um einen versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0531/476-2516 bei der Polizei zu melden.

Gewalttaten auf der Braunschweiger Meile häufen sich

Seit die Clubs im März wieder öffnen konnten, kam es rund um die Braunschweiger Meile immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Eine Massenschlägerei in der Wallstraße artete so aus, dass nahezu alle Streifenwagen eingesetzt werden mussten, um die Situation unter Kontrolle bringen zu können.

Seither stellt sich die Frage, wie die Beamten Kontrolle über die Situation behalten können. Sogar eine Containerwache auf der Meile war im Gespräch.

Das könnte Sie auch interessieren:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de