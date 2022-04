Wie geht es mit Braunschweigs geschlossenem Real-Markt weiter?

Seit Ende Januar ist der Real-Markt an der Berliner Straße in Gliesmarode geschlossen. Der große Parkplatz ist verwaist. Damit ist Real – vorübergehend – aus Braunschweig verschwunden. Der frühere Real-Markt an der Otto-von-Guericke-Straße wird seit 2021 von Globus betrieben, und an der Hamburger Straße ist im März Kaufland eingestiegen.

Die Zukunft des Marktes an der Berliner Straße war lange Zeit ungewiss. Sowohl die rund 80 Beschäftigten als auch viele Kunden im Nordosten Braunschweigs befürchteten eine komplette Schließung – auch angesichts des hohen Sanierungsbedarfs an und in dem Gebäude. Doch Anfang dieses Jahres hatte sich eine Lösung gefunden.

Rund 60 Standorte bundesweit sollen als Real-Märkte weitergeführt werden

Im Zuge der Zerschlagung der Supermarktkette durch den Real-Eigentümer und russischen Finanzinvestor SCP war der Großteil der rund 270 Filialen von Kaufland, Edeka und Globus übernommen worden. Die verbliebenen etwa 60 Standorte sollen nun von der Unternehmerfamilie Tischendorf und einem Team von Real-Managern weitergeführt werden – weiterhin unter dem Namen Real.

Der Markt an der Berliner Straße soll im Sommer mit demselben Personal und demselben Sortiment wieder an den Start gehen, hatte Pressesprecher Markus Jablonski im Januar angekündigt. Vermutlich ab 1. Juli könnte es losgehen, hieß es damals.

Real: Absprachen mit Eigentümer und Stadt nötig

Auf Anfrage unserer Zeitung sagt er jetzt zum aktuellen Stand: „Die Umbau- und Sanierungsarbeiten laufen bereits. Da es sich aber um sehr umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen handelt, müssen diese immer auch mit dem Eigentümer sowie der Stadt besprochen und geplant werden.“ Nötig ist unter anderem eine Erneuerung der Dachkonstruktion – zuletzt mussten monatelang Stützbalken für Sicherheit sorgen. Bislang sind noch keine größeren Umbau- und Sanierungsarbeiten erkennbar.

Jablonski sagt, momentan sei aufgrund der aufwendigen Schritte noch kein finaler Wiedereröffnungstermin absehbar. „Erst wenn dieser feststeht, können weitere Details genannt werden“, kündigt er an. „In jedem Fall ist aber vorgesehen, dass dieser Standort nach seiner Wiedereröffnung weiter unter dem Markennamen real betrieben wird“, bekräftigt er.

