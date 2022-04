45-Jähriger schlägt Passanten am Bahnhof Braunschweig ins Gesicht

Braunschweig. Ein 45-jähriger Mann am Ostermontag auf mehrere Passanten am Bahnsteig auf dem Braunschweiger Hauptbahnhof eingeschlagen.

Am späten Ostermontag hat ein 45-jähriger Mann auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof Braunschweig fünf Menschen grundlos attackiert. Alkoholisiert war der Mann nicht. Die Bundespolizei musste eingreifen und den Mann dem Sozialpsychiatrischen Dienst übergeben.

Wie die Bundespolizei berichtet, passierte der Vorfall am späten Ostermontag gegen 23 Uhr. Auf dem Bahnsteig des Braunschweiger Hauptbahnhofs schlug der 45-Jährige zuerst zwei jungen Männern (24, 26 Jahre alt) ohne sichtbaren Grund mit der Faust ins Gesicht. Passanten alarmierten die Bundespolizei. Eine Streife nahm die Personalien des Mannes auf und leitete zwei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Da sich der Mann aus Hamburg einsichtig zeigte und ruhig verhielt, entließen ihn die Beamten vor Ort.

Nachdem der Mann bei der Polizei war, schlägt er wieder zu

Die beiden ersten Opfer begleiteten die Bundespolizisten zur Wache, um dort ihre Aussage zu machen. Noch auf dem Weg zur Wache kam ein weiterer Mann (29) auf die Streife zugelaufen und teilte mit, dass er soeben auf dem Bahnsteig ebenfalls von dem aggressiven Mann ins Gesicht geschlagen wurde. Die Streife begab sich erneut auf den Bahnsteig. Dort meldeten sich dann noch ein vierter Mann (29) und eine Frau (23) und berichteten, dass der Mann auch sie grundlos ins Gesicht schlug.

An dem Punkt reichte es den Beamten. Sie nahmen den 45-Jährigen in Gewahrsam und verbrachten ihn auf die Wache. Drogen oder Alkohol hatte der Mann nicht konsumiert. Die Bundespolizisten informierten den Sozialpsychiatrischen Dienst über den Vorfall. Nach einer Begutachtung des Mannes wurde er in das Klinikum für eine psychiatrische Untersuchung eingeliefert. Alle Geschädigten erlitten leichte Verletzungen im Gesicht. Gegen den Mann ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung in fünf Fällen ermittelt.

red

