Jobcenter Braunschweig wird für Ukraine-Flüchtlinge zuständig

Bislang ist die Stadt Braunschweig zuständig für Flüchtlinge aus der Ukraine. Am 1. Juni wird die Zuständigkeit auf das Jobcenter Braunschweig übergehen. Geschäftsführer Jörg Hornburg sagt: „Wir haben mit den Vorbereitungen begonnen. Die Herausforderung ist höher als zu Beginn der Corona-Pandemie.“

Vor knapp zwei Wochen erst haben Bund und Länder vereinbart, dass zum 1. Juni die Verantwortung wechselt. Hornburg sagt: „Ein Gesetz gibt es dazu noch nicht. Gleichwohl wird die Zahl derer erheblich steigen, die ihre Leistungen vom Jobcenter erhalten.“ In Braunschweig beträgt ihre Zahl gegenwärtig rund 16.500. „Zu Beginn der Pandemie erhielten wir etwa 1400 Anträge. Wir rechnen nun bitten kürzester Zeit mit etwa 2000 Anträgen. Vielleicht sind es auch 3000 Anträge. Nicht alle Flüchtlinge sind bislang registriert.“

Anträge auf die sogenannte Grundsicherung. Die Grundsicherung entspricht den Hartz-IV-Regelsätzen und beträgt 449 Euro monatlich zuzüglich angemessener Kosten für Wohnung und Heizung. Zurzeit erhalten Flüchtlinge Unterstützung nach dem sogenannten Aslybewerberleistungsgesetz. An Alleinstehende kann zum Beispiel bis zu 367 Euro gezahlt werden.

Auf der Internetseite des Jobcenters Braunschweig haben die Vorbereitungen bereits begonnen. Auf der Startseite finden sich schon Links zu Anträgen und Informationen. Hornburg sagt: „Bundesweit werden diese Informationen und Erklär-Videos bald auch in ukrainischer Sprache eingestellt. Für die Anträge selbst ist dies allerdings nicht vorgesehen.“ Eine spezielle Hotline werde jedoch noch eingerichtet.

Mittlerweile arbeiten etwa 20 Mitarbeiter des Jobcenters mit der Sozialverwaltung Braunschweig in der Naumburgstraße zusammen. Wer von der Stadt dorthin eingeladen wurde, dessen Daten werden auch vom Jobcenter aufgenommen. Ein erster Schritt. Der zweite Schritt, so der Geschäftsführer, werde am Montag, 9. Mai, folgen: „Wir werden dann auch im Jobcenter am Hauptbahnhof Anträge annehmen und beraten.“ Hornburg betont: „Ob Beratung, Qualifizierung oder Vermittlung - das ist alles kostenlos!“

Jobcenter zahlt Grundsicherung nicht bar aus

Zwei Grundprobleme, so Hornburg, gelte es zu lösen: „Im Jobcenter gibt es keinen Geldautomaten. Wir zahlen die Grundsicherung nicht bar aus.“ Eine Vereinbarung mit Braunschweiger Geschäften sehe zwar vor, dass dies auch an der Kasse erfolgen könne. „Gedacht aber nur für Einzelfälle. Wir überweisen in aller Regel auf ein Konto. Es muss das Konto bei einer inländischen Bank sein. Es besteht der Anspruch auf ein sogenanntes Guthaben-Konto. Es wird von Banken in der Regel kostenlos eingerichtet.“ Ein reibungsloser Ablauf hieße: Flüchtlinge sollten sich unbedingt ein Konto einrichten lassen.

Für das zweite Problem sorgt die Sprachbarriere. Der Jobcenter-Geschäftsführer sagt: „Wir haben einige wenige Mitarbeiter, die Ukrainisch oder Russisch sprechen. Aber wir können ihre Zahl nicht aufstocken.“ Bei Anträgen gehe es um das Leistungsrecht. „Die Mitarbeiter-Qualifizierung dauert sechs bis zwölf Monate. Diese Zeit haben wir nicht.“ Hornburgs Rat: „Flüchtlinge sollten sich bei Terminen im Jobcenter von einer Vertrauensperson begleiten lassen, die auch Deutsch spricht.“

Qualifikation der Flüchtlinge wird erfasst

Von Juni an wird das Jobcenter auch zuständig für Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit. Hornburg meint: „Die Zahl der offenen Stellen befindet sich in Braunschweig auf einem Allzeithoch. Noch wissen wir aber nicht, über welche Qualifikationen die Flüchtlinge verfügen. Und auch nicht, wer überhaupt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht? Es sind viele Frauen mit Kindern gekommen. Nur wenn die Kinderbetreuung geregelt ist, ist überhaupt an Arbeit oder Qualifizierung zu denken.“ Erste Gespräche mit Arbeitgebern und Wohlfahrtsverbänden habe es aber bereits gegeben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de