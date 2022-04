Kühe fast verdurstet: Braunschweiger Feuerwehr legt Notleitung

Die Kühe leben in der Versuchsstation für Tierernährung im Friedrich-Loeffler-Institut in Braunschweig.

Was für ein tierischer Feuerwehreinsatz! Der Schaden an einer Hauptwasserleitung sorgte unter anderem für den Ausfall der Trinkwasserversorgung für etwa 300 Kühe auf dem Gelände der Versuchsstation für Tierernährung des Friedrich-Löffler-Institutes in Braunschweig. Bedingt durch den hohen, täglichen Wasserbedarf der Tiere, waren diese laut Feuerwehr-Pressemitteilung dadurch in akuter Gefahr.

Feuerwehr verlegt Schlauchleitung über 1000 Meter

Die Feuerwehr musste zur Versorgung der Tiere 1000 Meter Schlauchleitung über eine lange Wegestrecke zum nächst gelegenen Hydranten verlegen, um die Wasserversorgung provisorisch herzustellen. Die bereits nervös gewordenen Tiere wurden sichtlich entspannter, als das Wasser nach dem tatkräftigen Einsatz der Ortfeuerwehr Rühme wieder floss.

red

