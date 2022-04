Frau droht in Braunschweiger Innenstadt mit Schreckschusswaffe

Braunschweig. Eine Frau ist am Mittwoch mit einer Schreckschusswaffe durch Braunschweig gelaufen. In der Güldenstraße drohte sie zwei Männern.

Symbolbild: Mit einer Schreckschusswaffe hat eine Frau am Mittwochmorgen in der Braunschweiger Güldenstraße für Aufregung gesorgt. Passanten fühlten sich bedroht.

Am frühen Mittwochmorgen ist eine Frau mit einer Schreckschusspistole durch die Braunschweiger Innenstadt gezogen. Das teilt die Polizei mit. Mehrere Passanten fühlten sich bedroht. Beamte konnten die Situation entschärfen.

Schreck für die Mitarbeiter eines Abfallbetriebes – Frau zielt mit Waffe auf sie

Gegen kurz nach 6 Uhr morgens muss es ein Schreck für die Mitarbeiter eines Abfallbetriebes in Braunschweig gewesen sein. Auf der Güldenstraße hat am Mittwochmorgen eine Frau mit einer Waffe auf zwei der Mitarbeiter gezielt. Die Männer fühlten sich bedroht und verständigten die Polizei. Die Beamten konnte die Frau mit der Schreckschusswaffe in einer Kneipe auf der Friedrich-Wilhelm-Straße entdecken und nahmen diese daraufhin mit zur Dienststelle.

Auf der Dienststelle stellte sich heraus, dass sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Frau wurde durch den Sozialpsychiatrischen Dienst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Passanten, die sich ebenfalls durch die Frau bedroht fühlten, bittet die Polizei, sich unter (0531) 4763115 zu melden.

Unbekannte setzen Toyota in der Weststadt in Brand

Um Brandstiftung handelt es sich laut Polizei bei dem Brand eines Toyota am Sonntagabend in der Weststadt. Der Wagen war am 17. April in der Ludwig-Winter-Straße abgestellt. Gegen 23.20 Uhr brannte der Innenraum des Toyota. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, aber das Ausbrennen des Autos nicht verhindern. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro.

Am Montag wurde entdeckt, dass die Täter offenbar auch die Kennzeichen des Wagens gestohlen haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Brand oder zum Kennzeichendiebstahl geben können. Für Hinweise dazu ist die Braunschweiger Polizei unter (0531) 4762516 erreichbar.

red

